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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

28.05.2020 21:57
GÜNCEL HABERLER



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ektedir. 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
9 13/09/2007 19/09/2007 6898
6,9 29/02/2008 06/03/2008 7014
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ,11 ,12 23/12/2008 29/12/2008 7216
6 23/03/2010 29/03/2010 7531
6 04/04/2011 08/04/2011 7790
9 03/08/2011 09/08/2011 7876
6, 7, 8, 9, 12 13/10/2011 19/10/2011 7924
6 17/11/2011 23/11/2011 7946
2, 3, 4, 6, 8, 18 30/03/2012 05/04/2012 8042
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 22/10/2012 01/11/2012 8184
6 19/12/2013 25/12/2013 8472
6 23/06/2016 28/06/2016 9106
6 23/05/2017 29/05/2017 9335
3 22/05/2020 28/05/2020 10085



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847519


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,90 15.733.199 % 9,99  
ARSAN 4,96 45.023.444 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3692 8,4112 % 1,07  
Frank 7,0387 7,0811 % 1,00  
Riyal 1,8095 1,8186 % 0,64  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 9,45  
Altın Gr. 376 377 4,18  
Cumhuriyet 2.441 2.473 26,90  
Tam 2.513 2.549 39,00  
Yarım 1.226 1.240 13,50  
Çeyrek 613 621 6,80  
Gümüş.Ons 17,31 17,36 0,08  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 0,03  
B. Petrol 35,86 35,86 1,26  
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