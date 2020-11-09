***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 38.832.854 66.868.898 12.427.168 13.540.527Satışların Maliyeti15 -28.395.453 -57.922.808 -9.873.145 -11.682.021TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.437.401 8.946.090 2.554.023 1.858.506BRÜT KAR (ZARAR)10.437.401 8.946.090 2.554.023 1.858.506Genel Yönetim Giderleri-9.269.890 -8.000.828 -2.929.469 -2.591.336Pazarlama Giderleri-914.979 -990.788 -302.707 -311.692Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 67.920.236 55.716.815 16.543.793 10.887.212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -444.731 -708.613 -159.011 -397.001ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.728.037 54.962.676 15.706.629 9.445.689Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.301 4.343.545 1.929 16.893Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 3.925.927 133.487 2.306.540 95.215FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)71.677.265 59.439.708 18.015.098 9.557.797Finansman Gelirleri82.195 131.561 42.815 81.945Finansman Giderleri17 -14.805.947 -8.421.859 -5.825.182 -1.922.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.953.513 51.149.410 12.232.731 7.717.290Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.166.585 -5.823.297 -671.978 -1.514.746Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.699.459 -746.763 -596.186 389.550Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -3.467.126 -5.076.534 -75.792 -1.904.296SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.786.928 45.326.113 11.560.753 6.202.544DÖNEM KARI (ZARARI)51.786.928 45.326.113 11.560.753 6.202.544Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.260.968 8.277.239 2.373.588 1.679.984Ana Ortaklık Payları43.525.960 37.048.874 9.187.165 4.522.560Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,62000000 0,53000000 0,13000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.232.370 20.586.390Dönem Karı (Zararı)51.786.928 45.326.113Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-40.674.192 -41.652.239Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.545.096 1.416.743Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler201.772 -218.985Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 201.772 -218.985Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler386.612 593.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler386.612 593.769Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler-9.028.886 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-100.928 -15.156.708Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.745.549 1.455.173Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16 -37.164.065 -29.355.306Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-6.425.927 -133.487İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -6.425.927 -133.487Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 5.166.585 5.823.297Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -4.311.040Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -8.479Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -8.479İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -1.748.265Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -8.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler22.770.410 17.683.155Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.261.961 -2.621.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler301.420 292.509Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.620.067 535.938Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-167.598 -749.932Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler159.871 -9.282.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.072 -198.080Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.706.611 29.599.697İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.140 106.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)533.692 523.662Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-416.552 -417.060Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.883.146 21.357.029Alınan Faiz82.195 131.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-34.997 -251.114Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -1.697.974 -651.086YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.392.105 8.743.594Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-10.378.578 -3.907.508Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri118.434.271 31.606.665Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-121.599.401 -14.358.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.479Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.479Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.848.397 -4.500.925Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -122.848FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.216.501 -20.035.668İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -7.058.839İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.058.839İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.823.969Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.823.969Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.761.988 -7.008.410Ödenen Temettüler-2.779.244 -6.553.973Ödenen Faiz-14.675.269 -8.238.415YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.376.236 9.294.316NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.376.236 9.294.316DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.120.942 8.049.622DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.744.706 17.343.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 27.744.706 39.120.942Finansal Yatırımlar20 317.944.828 294.982.910Ticari Alacaklar7 13.635.829 20.092.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 175.909 290.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar13.459.920 19.802.213Diğer Alacaklar9 1.169.474 1.451.789İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.169.474 1.451.789Stoklar10 9.594.476 5.974.409Peşin Ödenmiş Giderler8 1.361.733 1.162.281Diğer Dönen Varlıklar13 3.585.530 3.611.269ARA TOPLAM375.036.576 366.396.352TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR375.036.576 366.396.352DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 18.027.660 18.027.660Diğer Alacaklar9 691.510 512.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar691.510 512.865Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 15.223.922 8.797.995Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.900.000 18.900.000Maddi Duran Varlıklar12 140.112.101 71.262.508Maddi Olmayan Duran Varlıklar117.466 110.338Peşin Ödenmiş Giderler8 75.131 84.102Ertelenmiş Vergi Varlığı18 5.585.447 3.780.380Diğer Duran Varlıklar13 2.299.212 2.820.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR201.032.449 124.296.416TOPLAM VARLIKLAR576.069.025 490.692.768KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 1.171.808 397.793Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 8.772.196 7.905.453Ticari Borçlar7 3.219.390 2.998.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.219.390 2.998.725Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar564.464 456.196Diğer Borçlar2.322.557 780.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.322.557 780.554Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 400.190 398.705Kısa Vadeli Karşılıklar460.039 427.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar405.272 427.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar54.767 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.321.377 2.706.845ARA TOPLAM19.232.021 16.071.602TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.232.021 16.071.602UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 32.866.274 9.846.972Diğer Borçlar48.079.865 42.445.019İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 47.562.190 42.445.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar517.675 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.863.095 1.373.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.863.095 1.373.033Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 19.421.382 15.271.062TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.230.616 68.936.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.462.637 85.007.688ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar366.514.583 325.406.057Ödenmiş Sermaye14 70.000.000 70.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.740.630 12.820.057Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.176.645 17.712.376Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.176.645 17.712.376Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20.176.645 17.712.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.088.246 4.791.688Diğer Yedekler14 32.655.004 32.655.004Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları179.328.098 125.200.851Net Dönem Karı veya Zararı43.525.960 62.226.081Kontrol Gücü Olmayan Paylar88.091.805 80.279.023TOPLAM ÖZKAYNAKLAR454.606.388 405.685.080TOPLAM KAYNAKLAR576.069.025 490.692.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046Transferler1.291.035 42.434.256 -43.725.291 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)576.215 37.048.874 37.625.089 8.919.237 46.544.326Kar Payları-2.275.000 -2.275.000 -4.278.973 -6.553.973Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3 -2.461.749 4.226.879 1.765.130 0 1.765.130Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 459.547 131.408 70.101 -264.160 396.896 -4.304.404 -3.907.508Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 -7.058.839 12.820.057 14.765.882 4.791.688 32.655.004 123.767.553 37.048.874 288.790.219 74.417.802 363.208.021Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080Transferler2.070.530 60.155.551 -62.226.081 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.225.065 43.525.960 45.751.025 8.610.431 54.361.456Kar Payları-700.000 -700.000 -2.079.244 -2.779.244Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-2.344.306 -2.344.306 10.061.980 7.717.674Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 920.573 239.204 226.028 -2.983.998 -1.598.193 -8.780.385 -10.378.578Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 13.740.630 20.176.645 7.088.246 32.655.004 179.328.098 43.525.960 366.514.583 88.091.805 454.606.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)51.786.928 45.326.113 11.560.753 6.202.544DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.574.528 1.218.213 2.574.528 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 2.860.587 1.378.848 2.860.587 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-286.059 -160.635 -286.059 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -286.059 -160.635 -286.059 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.574.528 1.218.213 2.574.528 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.361.456 46.544.326 14.135.281 6.202.544Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.610.431 8.919.237 2.723.051 1.679.984Ana Ortaklık Payları45.751.025 37.625.089 11.412.230 4.522.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887594BIST