***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.06.2021 19:22
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.06.2021
Genel Kurul Tarihi 16.07.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-Sarıyer / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Baş
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
18:0510,3531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0444
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:05497,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,73
|Açılış
|: 497,87
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.273
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.319.841
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.607.856
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|2.597.639
|% -9,98
|
|UZERB
|45,28
|810.391
|% -9,98
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.235.992
|% -9,84
|
|UMPAS
|1,33
|324.197
|% -8,28
|
|THYAO
|14,54
|1.500.922.301
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.321.715
|% -2,83
|
|GARAN
|8,16
|918.292.674
|% -0,37
|
|EREGL
|17,79
|780.822.144
|% -4,92
|
|KOZAL
|120,60
|587.272.284
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.321.715
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|399.332.855
|% -0,92
|
|GARAN
|8,16
|918.292.674
|% -0,37
|
|THYAO
|14,54
|1.500.922.301
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|101.989.225
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7224
|8,7244
|% 0,06
|
|Euro
|10,3468
|10,3531
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,9977
|12,0578
|% -0,90
|
|Frank
|9,4130
|9,4697
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3179
|2,3295
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|2,82
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında