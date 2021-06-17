Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2021 19:22



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.06.2021
Genel Kurul Tarihi 16.07.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-Sarıyer / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Baş
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.391
Değişim :  -1,63% |  -23,09
Açılış :  1.418  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.389
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 6,05 1.393.273 % 10,00  
VKFYO 5,52 7.324.521 % 9,96  
TKURU 139,20 5.944.798 % 9,95  
VAKFN 8,74 209.319.841 % 9,94  
OZBAL 9,20 20.798.995 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7224 8,7244 % 0,06  
Euro 10,3468 10,3531 % -0,43  
Sterlin 11,9977 12,0578 % -0,90  
Frank 9,4130 9,4697 % -0,52  
Riyal 2,3179 2,3295 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 2,82  
Altın Gr. 498 498 1,00  
Cumhuriyet 3.304 3.354 13,00  
Tam 3.288 3.375 11,50  
Yarım 1.589 1.632 5,56  
Çeyrek 797 816 2,78  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 0,13  
Gümüş Gr. 7,30 7,30 0,03  
B. Petrol 73,61 73,61 0,51  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru