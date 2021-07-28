***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
28.07.2021 18:49
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952410
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5782
En Düşük
8,5341
18:0510,1407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0185
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1482
En Düşük
10,0801
18:05496,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,65
|Açılış
|: 496,86
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5664
|8,5680
|% 0,11
|
|Euro
|10,1252
|10,1407
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,8678
|11,9273
|% 0,20
|
|Frank
|9,3531
|9,4095
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2788
|2,2902
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|3,26
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem