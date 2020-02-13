***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 13.02.2020 tarihinde (bugün) Antalya İli Akseki İlçesi'nde yeni bir boksit madeni sahası ruhsatı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır.Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 20 boksit, (alüminyum ana cevheri) 2 bakır ve 1 demir olmak üzere toplam 23 adete yükselmiştir.1. Adana İli Tufanbeyli İlçesi Boksit Sahası2. Konya İli Seydişehir İlçesi Boksit Sahası3. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-1 Boksit Sahası4. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-2 Boksit Sahası5. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-3 Boksit Sahası6. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-4 Boksit Sahası7. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-5 Boksit Sahası8. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-6 Boksit Sahası9. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-7 Boksit Sahası10. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-8 Boksit Sahası11. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-1 Boksit Sahası12. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-2 Boksit Sahası13. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-3 Boksit Sahası14. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-4 Boksit Sahası15. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-5 Boksit Sahası16. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Bulunan Göksun-1 Boksit Sahası17. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Bulunan Göksun-2 Boksit Sahası18. Karaman İli Çukurbağ Bölgesi Boksit Sahası19. Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Boksit Sahası20. Muğla İli Yatağan İlçesi Boksit Sahası21. Erzincan İli Otlukbeli İlçesi Bakır Sahası22. Tokat İli Erbaa İlçesi Bakır Sahası23. Sivas İli Divriği İlçesi Demir Sahasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818946BIST