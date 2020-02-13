***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2020 20:40
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 13.02.2020 tarihinde (bugün) Antalya İli Akseki İlçesi'nde yeni bir boksit madeni sahası ruhsatı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır.
Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 20 boksit, (alüminyum ana cevheri) 2 bakır ve 1 demir olmak üzere toplam 23 adete yükselmiştir.
1. Adana İli Tufanbeyli İlçesi Boksit Sahası
2. Konya İli Seydişehir İlçesi Boksit Sahası
3. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-1 Boksit Sahası
4. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-2 Boksit Sahası
5. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-3 Boksit Sahası
6. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-4 Boksit Sahası
7. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-5 Boksit Sahası
8. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-6 Boksit Sahası
9. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-7 Boksit Sahası
10. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-8 Boksit Sahası
11. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-1 Boksit Sahası
12. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-2 Boksit Sahası
13. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-3 Boksit Sahası
14. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-4 Boksit Sahası
15. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-5 Boksit Sahası
16. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Bulunan Göksun-1 Boksit Sahası
17. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Bulunan Göksun-2 Boksit Sahası
18. Karaman İli Çukurbağ Bölgesi Boksit Sahası
19. Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Boksit Sahası
20. Muğla İli Yatağan İlçesi Boksit Sahası
21. Erzincan İli Otlukbeli İlçesi Bakır Sahası
22. Tokat İli Erbaa İlçesi Bakır Sahası
23. Sivas İli Divriği İlçesi Demir Sahası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818946
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