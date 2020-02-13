GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.02.2020 20:40
GÜNCEL HABERLER



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 13.02.2020 tarihinde (bugün) Antalya İli Akseki İlçesi'nde yeni bir boksit madeni sahası ruhsatı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır.
Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 20 boksit, (alüminyum ana cevheri) 2 bakır ve 1 demir olmak üzere toplam 23 adete yükselmiştir. 
1. Adana İli Tufanbeyli İlçesi Boksit Sahası
2. Konya İli Seydişehir İlçesi Boksit Sahası
3. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-1 Boksit Sahası
4. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-2 Boksit Sahası
5. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-3 Boksit Sahası
6. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-4 Boksit Sahası
7. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-5 Boksit Sahası
8. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-6 Boksit Sahası
9. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-7 Boksit Sahası
10. Antalya İli Akseki İlçesinde Bulunan Akseki-8 Boksit Sahası
11. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-1 Boksit Sahası
12. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-2 Boksit Sahası
13. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-3 Boksit Sahası
14. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-4 Boksit Sahası
15. Antalya İli Alanya İlçesinde Bulunan Alanya-5 Boksit Sahası
16. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Bulunan Göksun-1 Boksit Sahası
17. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Bulunan Göksun-2 Boksit Sahası
18. Karaman İli Çukurbağ Bölgesi Boksit Sahası
19. Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Boksit Sahası 
20. Muğla İli Yatağan İlçesi Boksit Sahası 
21. Erzincan İli Otlukbeli İlçesi Bakır Sahası 
22. Tokat İli Erbaa İlçesi Bakır Sahası 
                                            
23. Sivas İli Divriği İlçesi Demir Sahası 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818946


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.541
Değişim :  0,41% |  491,79
Açılış :  120.000  
Önceki Kapanış :  120.049  
En Yüksek
120.812 En Düşük
119.472
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,80 274.400.032 % 19,97  
ISYAT 2,60 62.606.729 % 19,82  
ISBTR 56.350,00 4.564.350 % 15,00  
MERKO 1,48 54.907.404 % 14,73  
RHEAG 2,35 28.681.282 % 14,63  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8619 7,9013 % 0,65  
Frank 6,1465 6,1835 % -0,18  
Riyal 1,6061 1,6141 % -0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.576 8,64  
Altın Gr. 306 306 1,52  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,62 17,66 0,15  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 56,45 56,45 0,66  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru