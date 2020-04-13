***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 19:15
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 160'ın üzerinde ülkede 9.500'ün üzerinde şirket ve 3.000'in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Platformu'na imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837612
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0977
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1038
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05376,11
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 12,63
|Açılış
|: 376,11
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
376,59
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4854
|8,5280
|% 2,04
|
|Frank
|7,0015
|7,0437
|% 1,38
|
|Riyal
|1,8012
|1,8102
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|31,55
|
|Altın Gr.
|376
|376
|12,63
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.463
|83,70
|
|Tam
|2.470
|2.535
|89,80
|
|Yarım
|1.202
|1.234
|41,90
|
|Çeyrek
|603
|617
|21,20
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,06
|
|B. Petrol
|31,86
|31,86
|0,38
|