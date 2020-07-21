***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 19:32
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan Ruhsat ihalesinden Kütahya İli Gediz İlçesi'nde bulunan maden sahası ruhsatının ihalesini kazanmış olup, 21.07.2020 (bugün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır.
Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 24 adete yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861036
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0300
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8236
18:057,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,66
|Açılış
|: 404,35
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6744
|8,7179
|% 0,23
|
|Frank
|7,2895
|7,3334
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8152
|1,8243
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.705
|2.716
|24,80
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,10
|
|Çeyrek
|658
|665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,13
|1,19
|
|Gümüş Gr.
|4,62
|4,63
|0,24
|
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