***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin doğrudan ve dolaylı toplam %85,72 oranındaki bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında, Pamukova Elektrik'in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren 95.000.000 TL ödenmiş sermayeli Pamukova Elektrik'in 31.12.2020 tarihi itibariyle toplam özkaynak büyüklüğü 350.894.944 TL'dir.Pamukova Elektrik, 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş'de %19,5 pay sahipliği oranıyla en büyük ortak konumundadır. Bunun yanında 43.000.000 TL ödenmiş sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş'de %100, 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL)'de ise %70 oranında pay sahibidir.Pamukova Elektrik'in iştiraklerinin portföyünde, tamamına yakını YEKDEM kapsamında olan toplam 194,414 MW kurulu güce sahip 6 adet Hidroelektrik Enerjisi Santrali (HES), 5 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") ve 1 adet Jeotermal Enerjisi Santrali ("JES") bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji alanında büyümeyi ve portföy çeşitliğini artırmayı hedefleyen Pamukova Elektrik, Güneş Enerjisi Santrali (GES) başta olmak üzere yeni yatırımlar yapmayı planlamaktadır.Pamukova Elektrik ile ilgili bilgilere https://www.pamukovaelektrik.com.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910924BIST