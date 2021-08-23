***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 18:45
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş'nin sahip olduğu Adana Tufanbeyli Boksit maden sahasında 15.02.2021 tarihi itibariyle üretim aşamasına geçilmiştir.
Öte yandan boksit üretimine başlanan söz konusu maden sahasına ilişkin "Uluslararası / Ulusal Standartlara (CRIRSCO JORC, NI 43-101 UMREK) Uygun Maden Kaynak ve Rezerv Değerleme" çalışmaları kapsamında yapılan yeni sondajlar neticesinde temin edilen numunelerle ilgili bugün (23.08.2021) gelen analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında, -boksit cevherinin haricinde- tonda 20,86 – 71,24 gram aralığında gümüş cevheri bulunduğu tespit edilmiştir.
Bahse konu analiz sonuçları, boksit cevherine yönelik kaynak ve rezerv değerleme çalışmaları kapsamında yeni yapılan sondajlar neticesinde elde edilen numunelere dayalıdır. Söz konusu maden sahasındaki - daha önce tespit edilen ve kamuya açıklanan boksit cevheri dışındaki- gümüş rezerv miktarının tespiti ile sahanın gümüş madeni açısından da işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla çok daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda gerekli çalışmalar şirketimiz tarafından ayrıca yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960091
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|BRYAT
|436,70
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|
|BRLSM
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|
|ALCAR
|323,80
|98.050.520
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.346.783
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|157.641.151
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.440.439
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.774.929
|% -9,95
|
|DAGI
|3,77
|17.618.676
|% -7,82
|
|TUCLK
|12,91
|27.896.976
|% -5,00
|
|BRKO
|1,00
|1.678.300
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|THYAO
|12,49
|867.320.780
|% 1,88
|
|SASA
|27,98
|689.079.008
|% 0,29
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,86
|228.240.704
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|295.007.452
|% 1,57
|
|SISE
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|900.328.413
|% 3,79
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|AKBNK
|5,70
|493.422.052
|% 1,97
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4394
|8,4470
|% -0,44
|
|Euro
|9,9112
|9,9206
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,5518
|11,6097
|% 0,25
|
|Frank
|9,2093
|9,2648
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.803
|21,83
|
|Altın Gr.
|489
|490
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,13
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|B. Petrol
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|68,02
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