***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2021 18:50
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.01.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
REHA ÇIRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 02.04.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
ÖMER ÖZBAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.05.2017 İcrada Görevli CEO Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.03.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846679 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.07.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952412
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|3,19
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|497
|1,71
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|3.348
|-10,49
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|Yarım
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|1.619
|-5,07
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|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
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|Gümüş.Ons
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|24,89
|0,18
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|Gümüş Gr.
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