***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.05.2020 18:34
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06 Mayıs 2020 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa Ünal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Sezai BEKGÖZ - Başkan
Prof. Dr. M. Ege Yazgan - Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Prof. Dr. M. Ege Yazgan – Başkan
Sezai BEKGÖZ - Üye
Mustafa Arslan – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Sezai BEKGÖZ – Başkan
Prof. Dr. M. Ege Yazgan – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846679
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|Dolar
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|Euro
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