***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 12:17
***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040271
BIST
12:302.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,38
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:3016,6892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0510
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:3017,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0503
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:30973,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 973,28
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:30
|YGGYO
|22,90
|1.877.850
|% 9,99
|
|BEYAZ
|9,72
|34.599.226
|% 8,60
|
|BMSCH
|10,65
|71.993.437
|% 7,58
|
|RTALB
|7,29
|73.490.591
|% 7,36
|
|PEGYO
|1,84
|22.671.756
|% 6,36
|
|LIDFA
|11,34
|24.945.726
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.461.071
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,40
|15.794.071
|% -5,52
|
|THYAO
|45,90
|1.739.010.667
|% -0,61
|
|SISE
|21,46
|1.539.348.794
|% 3,77
|
|EREGL
|26,56
|554.015.163
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,68
|503.080.999
|% 5,93
|
|KRDMD
|11,04
|496.518.633
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,68
|503.080.999
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,33
|390.315.564
|% 0,93
|
|ODAS
|2,86
|247.965.058
|% -1,38
|
|TSKB
|1,96
|158.759.287
|% -2,97
|
|SISE
|21,46
|1.539.348.794
|% 3,77
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6807
|16,6892
|% 0,31
|
|Euro
|17,4191
|17,4380
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,1885
|20,2898
|% 0,36
|
|Frank
|17,3716
|17,4762
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4346
|4,4568
|% 0,26
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-3,71
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.594
|-5,00
|
|Tam
|6.494
|6.579
|-62,00
|
|Yarım
|3.178
|3.217
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,24
|