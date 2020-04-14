***VESBE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2020 09:09
***VESBE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESBE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bekir Cem Köksal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837700
BIST
14:5697.712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.313,68
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
14:566,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
14:567,4470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0639
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4473
En Düşük
7,3720
14:56375,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,49
|Açılış
|: 375,49
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.057.516
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|13.078.200
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.771.355
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|28.026.376
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,38
|102.979.177
|% -7,39
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,76
|1.323.870.936
|% 5,59
|
|ASELS
|26,00
|938.596.451
|% 4,25
|
|PGSUS
|61,00
|535.799.283
|% 8,93
|
|GARAN
|8,55
|425.955.169
|% 1,06
|
|GSRAY
|2,63
|420.061.728
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|420.061.728
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,09
|146.801.441
|% 1,87
|
|THYAO
|10,76
|1.323.870.936
|% 5,59
|
|IEYHO
|0,59
|69.960.876
|% -1,67
|
|YKBNK
|2,03
|206.831.528
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5003
|8,5429
|% 0,73
|
|Frank
|7,0259
|7,0682
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7998
|1,8089
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|9,30
|
|Altın Gr.
|376
|376
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.463
|19,60
|
|Tam
|2.472
|2.535
|20,30
|
|Yarım
|1.202
|1.234
|9,80
|
|Çeyrek
|603
|617
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|31,59
|31,59
|-0,15
|
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