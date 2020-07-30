***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575Transferler55.732 566.829 -622.561 -55.732Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.375 -708 -4.083 -4.083 153 153 153 3.375 317.189 320.564 316.634 316.634Dönem Karı (Zararı)-3.375 -3.375 -3.375 3.375 317.189 320.564 317.189 317.189Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-708 -708 -708 153 153 153 -555 -555Kar Payları-566.828 -566.828 -566.828 -566.828Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 109.031 414.152 -8.277 405.875 405.875 -483 -483 -483 173.938 356.097 317.189 673.286 1.561.381 1.561.381Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 410.776 -14.795 395.981 395.981 0 0 0 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.228 1.806.228Transferler568.072 -568.072Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.375 -2.308 -5.683 -5.683 -8.822 -8.822 -8.822 3.375 350.720 354.095 339.590 339.590Dönem Karı (Zararı)350.720 350.720 350.720 350.720Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.375 -2.308 -5.683 -5.683 -8.822 -8.822 -8.822 3.375 3.375 -11.130 -11.130Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 109.031 407.401 -17.103 390.298 390.298 -8.822 -8.822 -8.222 173.938 930.919 350.720 1.281.639 2.145.818 2.145.818Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI183.004 242.437Dönem Karı (Zararı)350.720 317.189Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)350.720 317.189Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler182.197 62.184Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 145.218 123.353Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.793 -1.660Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 4.793 -1.660Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.186 5.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 7.254 5.141Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.932 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.942 -76.787Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -26.911 -117.266Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 31.853 40.479Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19.302 47.731Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.154 -8.708Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.154 -8.708Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.295 -4.247Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.745 -210Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.745 -210Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 7.950 -22.429İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-343.736 -132.930Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-184.291 -18.438İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -189.743 -20.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 5.452 1.669Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler37.765 24.958İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 37.765 24.958Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -212.332 -205.881Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -20.699 -46.965Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.626 93.089İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 45.350 58.457İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 6.276 34.632Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 2.510 10.461İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.315 9.846Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -10.485 -19.862Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -7.830 29.708Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları189.181 246.443Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -4.850 -2.930Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -1.327 -1.076YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.089 8.522Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.948 1.150Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.948 1.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-172.776 -152.772Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -138.818 -125.979Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -33.958 -26.793Verilen Nakit Avans ve Borçlar181.917 160.144İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar6 181.917 160.144FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-119.216 -319.580Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri573.242 751.164Kredilerden Nakit Girişleri570.589 751.446Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri2.653 -282Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-603.536 -524.349Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-603.536 -524.349İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-70.289 -39.862Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.743 -11.236Ödenen Temettüler6 0 -566.828Ödenen Faiz-23.801 -45.735Alınan Faiz26.911 117.266YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.877 -68.621NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.877 -68.621DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 82.287 103.283DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 157.164 34.662Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 186.255 119.328Ticari Alacaklar1.932.548 1.748.257İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.930.914 1.741.171İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.634 7.086Diğer Alacaklar409.436 630.205İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 300.232 482.149İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 109.204 148.056Türev Araçlar5.881 2.603Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 5.881 2.603Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 0 0Stoklar9 853.675 646.136Peşin Ödenmiş Giderler23.432 20.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 23.432 20.052Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 0Diğer Dönen Varlıklar11.648 1.163İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 11.648 1.163ARA TOPLAM3.422.875 3.167.744TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.422.875 3.167.744DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.835 3.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.835 3.748Maddi Duran Varlıklar1.535.037 1.516.259Arazi ve Arsalar11 192.824 192.824Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 39.922 39.632Binalar11 433.168 435.552Tesis, Makine ve Cihazlar11 814.381 771.383Taşıtlar11 302 168Mobilya ve Demirbaşlar11 30.176 26.336Özel Maliyetler11 5.029 5.133Yapılmakta Olan Yatırımlar11 19.235 45.231Diğer Maddi Duran Varlıklar13 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları12 131.860 61.947Maddi Olmayan Duran Varlıklar198.317 180.509Diğer Haklar13 156 165Lisanslar12 0 0Bilgisayar Yazılımları12 0 0Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 185.723 167.955Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 12.438 12.389Peşin Ödenmiş Giderler70.914 53.595İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 70.914 53.595Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.940.963 1.816.058TOPLAM VARLIKLAR5.363.838 4.983.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar696.676 733.300İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.371 6.973Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 6 14.371 6.973İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar682.305 726.327Banka Kredileri5 666.277 714.041Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 16.028 12.286Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.829 13.342İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.829 13.342Banka Kredileri5 26.829 13.342Ticari Borçlar2.127.789 2.069.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 177.730 132.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.950.059 1.937.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 45.436 42.926Diğer Borçlar2 70.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2 70.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 0Türev Araçlar13.698 5.264Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 11.310 5.264Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 2.388 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 819 504Kısa Vadeli Karşılıklar8.779 5.847Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.779 5.847Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.492 50.322İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 42.492 50.322ARA TOPLAM2.962.520 2.991.718TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.962.520 2.991.718UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar134.430 56.831İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar90.141 32.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 6 90.141 32.546İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44.289 24.285Banka Kredileri5 31.396 10.303Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 12.893 13.982Ticari Borçlar506 6.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 506 6.747Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar27 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar62.578 57.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 62.578 57.289Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 57.986 64.989TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER255.500 185.856TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.218.020 3.177.574ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.145.818 1.806.228Ödenmiş Sermaye18 190.000 190.000Sermaye Düzeltme Farkları18 9.734 9.734Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 109.031 109.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)390.298 395.981Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)390.298 395.981Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)407.401 410.776Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.103 -14.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.822 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.822 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.822 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler173.938 173.938Yasal Yedekler18 173.938 173.938Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 930.919 359.472Net Dönem Karı veya Zararı350.720 568.072TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.145.818 1.806.228TOPLAM KAYNAKLAR5.363.838 4.983.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 3.510.378 3.203.318 1.915.321 1.818.208Satışların Maliyeti19 -2.966.898 -2.752.161 -1.600.944 -1.514.489TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)543.480 451.157 314.377 303.719BRÜT KAR (ZARAR)543.480 451.157 314.377 303.719Genel Yönetim Giderleri21 -36.566 -32.327 -20.169 -18.256Pazarlama Giderleri21 -49.915 -45.904 -25.584 -24.989Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -31.031 -24.722 -15.463 -13.604Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 205.240 163.716 105.084 48.981Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -262.226 -206.896 -127.002 -55.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)368.982 305.024 231.243 240.832FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)368.982 305.024 231.243 240.832Finansman Gelirleri23 216.982 210.124 94.504 89.282Finansman Giderleri23 -237.539 -202.206 -109.288 -102.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)348.425 312.942 216.459 227.891Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.295 4.247 -1.182 5.899Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.642 -1.674 -1.005 -1.133Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.937 5.921 -177 7.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)350.720 317.189 215.277 233.790DÖNEM KARI (ZARARI)350.720 317.189 215.277 233.790Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları350.720 317.189 215.277 233.790Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç(TL) 25 1,85000000 1,67000000 1,13000000 1,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.308 -708 -1.824 -96Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.885 -885 -2.280 -120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler577 177 456 24Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri577 177 456 24Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.822 153 -9.694 -2.207Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.310 196 -12.428 -2.830Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-11.310 196 -12.428 -2.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.488 -43 2.734 623Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.488 -43 2.734 623DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.130 -555 -11.518 -2.303TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)339.590 316.634 203.759 231.487Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları339.590 316.634 203.759 231.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864285BIST