***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 19:47
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 800.187 -28.514 771.673 771.673 -29.447 -29.447 -29.447 187.190 792.276 1.331.308 2.123.584 3.361.765 3.361.765
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
0 0 0 -6.094 0 -6.094 -6.094 0 0 0 0 1.337.402 -1.331.308 6.094 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.464 -1.464 -1.464 51.187 51.187 51.187 0 0 827.246 827.246 876.969 876.969
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827.246 827.246 827.246 827.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.464 -1.464 -1.464 51.187 51.187 51.187 0 0 0 0 49.723 49.723
Kar Payları
0 0 -76.455 0 0 0 0 0 0 0 -45.101 -375.451 0 -375.451 -497.007 -497.007
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 32.576 794.093 -29.978 764.115 764.115 21.740 21.740 21.740 142.089 1.754.227 827.246 2.581.473 3.741.727 3.741.727
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.600.000 9.734 0 1.467.974 -67.637 1.400.337 1.400.337 141.999 141.999 141.999 98.506 123.487 1.518.592 1.642.079 4.892.655 4.892.655
Transferler
0 0 0 -28.295 0 -28.295 -28.295 0 0 0 0 1.546.887 -1.518.592 28.295 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -33.154 -33.154 -33.154 39.174 39.174 39.174 0 0 1.265.744 1.265.744 1.271.764 1.271.764
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.744 1.265.744 1.265.744 1.265.744
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -33.154 -33.154 -33.154 39.174 39.174 39.174 0 0 0 0 6.020 6.020
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.337 -833.647 0 -833.647 -698.310 -698.310
Dönem Sonu Bakiyeler
1.600.000 9.734 0 1.439.679 -100.791 1.338.888 1.338.888 181.173 181.173 181.173 233.843 836.727 1.265.744 2.102.471 5.466.109 5.466.109
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
464.188 594.943
Dönem Karı (Zararı)
1.265.744 827.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.265.744 827.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
270.241 358.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 256.045 182.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.435 4.303
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 17.435 4.303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.622 23.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 17.380 23.116
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.758 646
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.071 77.967
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -96.834 -39.211
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 205.905 117.178
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
140.816 52.141
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-119.606 27.914
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-119.606 27.914
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -142.327 -19.601
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.310 -1.976
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.310 -1.976
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -3.505 11.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.058.959 -582.789
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-62.248 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.480.331 -953.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.093.500 -931.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -386.831 -21.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-180.466 -116.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -180.466 -116.585
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.498.885 -1.041.961
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -516.012 -107.060
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.924.207 1.597.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 466.430 66.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.457.777 1.531.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 60.458 21.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.056 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.056 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
576.543 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.831 16.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -927 -5.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 119.758 22.677
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
477.026 602.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -10.362 -4.136
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.476 -3.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.438.671 -872.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.012 14.818
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.403 2.170
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.609 12.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-913.527 -291.194
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -824.064 -238.197
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -89.463 -52.997
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.545.156 -596.294
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 -1.545.156 -596.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.086.373 112.602
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.942.443 851.161
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.942.443 580.956
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 0 265.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 5.205
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.777.649 -1.061.038
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.777.649 -1.061.038
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
984.849 912.696
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32.497 -14.252
Ödenen Temettüler
0 -497.007
Ödenen Faiz
-192.601 -118.169
Alınan Faiz
23 96.834 39.211
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.890 -165.125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.890 -165.125
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.815 187.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 224.705 22.011
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 228.232 112.837
Finansal Yatırımlar
62.248 0
Vadeli Mevduatlar
62.248 0
Ticari Alacaklar
7.634.078 5.153.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.217.413 5.123.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 416.665 29.834
Diğer Alacaklar
3.585.013 1.859.666
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.990.426 1.445.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 594.587 414.396
Türev Araçlar
366.495 193.125
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 2.839 3.793
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 363.656 189.332
Stoklar
9 5.130.838 2.649.388
Peşin Ödenmiş Giderler
336.743 148.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 336.743 148.518
Diğer Dönen Varlıklar
4.271 3.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 4.271 3.344
ARA TOPLAM
17.347.918 10.120.625
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.347.918 10.120.625
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
18.176 17.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.176 17.901
Maddi Duran Varlıklar
3.892.820 3.274.859
Arazi ve Arsalar
11 755.907 755.907
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 60.853 64.057
Binalar
11 1.098.192 1.123.688
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.501.935 1.205.534
Taşıtlar
11 397 236
Mobilya ve Demirbaşlar
11 59.039 49.319
Özel Maliyetler
11 4.703 4.700
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 411.794 71.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 166.947 132.955
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
318.198 271.950
Diğer Haklar
13 147 158
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 290.979 249.183
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 27.072 22.609
Peşin Ödenmiş Giderler
566.132 238.345
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 566.132 238.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 275.118 132.778
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.237.391 4.068.788
TOPLAM VARLIKLAR
22.585.309 14.189.413
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.245.964 623.480
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.276 2.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 3.276 2.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.242.688 621.081
Banka Kredileri
5 2.216.467 597.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 26.221 23.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
345.057 311.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
345.057 311.896
Banka Kredileri
5 77.292 308.458
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
267.765 3.438
Ticari Borçlar
9.746.812 5.842.718
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 740.076 273.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.006.736 5.569.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 129.322 68.864
Diğer Borçlar
3.113.781 1.431.678
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.992.874 1.431.678
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 120.907 0
Türev Araçlar
236.324 233.435
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 154.501 233.435
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 81.823 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
576.543 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 159.878 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 416.665 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.264 939
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.966 9.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.966 9.724
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
159.060 39.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 159.060 39.302
ARA TOPLAM
16.561.093 8.562.036
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.561.093 8.562.036
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
156.655 399.464
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
153.124 120.472
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 153.124 120.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.531 278.992
Banka Kredileri
5 2.870 9.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 661 4.070
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 265.000
Ticari Borçlar
201.116 181.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 201.116 181.003
Uzun Vadeli Karşılıklar
200.336 151.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 200.336 151.875
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 2.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 2.380
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
558.107 734.722
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.119.200 9.296.758
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.466.109 4.892.655
Ödenmiş Sermaye
18 1.600.000 1.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 9.734 9.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.338.888 1.400.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.338.888 1.400.337
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.439.679 1.467.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100.791 -67.637
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
181.173 141.999
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
181.173 141.999
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
181.173 141.999
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
233.843 98.506
Yasal Yedekler
18 233.843 98.506
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 836.727 123.487
Net Dönem Karı veya Zararı
1.265.744 1.518.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.466.109 4.892.655
TOPLAM KAYNAKLAR
22.585.309 14.189.413
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 12.970.121 7.344.803 7.552.369 4.375.432
Satışların Maliyeti
19 -10.327.832 -6.151.200 -6.031.135 -3.676.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.642.289 1.193.603 1.521.234 699.063
BRÜT KAR (ZARAR)
2.642.289 1.193.603 1.521.234 699.063
Genel Yönetim Giderleri
21 -127.070 -58.668 -74.371 -31.176
Pazarlama Giderleri
21 -762.917 -85.368 -467.101 -44.436
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -92.013 -55.741 -50.010 -30.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.042.765 583.765 411.002 170.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.619.272 -639.121 -890.742 -149.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.083.782 938.470 450.012 614.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.083.782 938.470 450.012 614.369
Finansman Gelirleri
23 1.406.125 511.192 694.877 181.333
Finansman Giderleri
23 -1.366.490 -642.017 -586.667 -287.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.123.417 807.645 558.222 508.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
142.327 19.601 134.771 7.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.801 -3.866 -1.224 -2.378
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 145.128 23.467 135.995 10.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.265.744 827.246 692.993 516.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.265.744 827.246 692.993 516.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.265.744 827.246 692.993 516.179
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,79000000 4,35000000 0,43000000 2,72000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-33.154 -1.464 -20.943 -136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.443 -1.830 -26.180 -169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.289 366 5.237 33
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.289 366 5.237 33
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
39.174 51.187 14.934 -10.132
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.875 65.795 19.394 -10.854
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
50.875 65.795 19.394 -10.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.701 -14.608 -4.460 722
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-11.701 -14.608 -4.460 722
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.020 49.723 -6.009 -10.268
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.271.764 876.969 686.984 505.911
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.271.764 876.969 686.984 505.911
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052610
BIST