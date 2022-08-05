***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 800.187 -28.514 771.673 771.673 -29.447 -29.447 -29.447 187.190 792.276 1.331.308 2.123.584 3.361.765 3.361.765Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler0 0 0 -6.094 0 -6.094 -6.094 0 0 0 0 1.337.402 -1.331.308 6.094 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.464 -1.464 -1.464 51.187 51.187 51.187 0 0 827.246 827.246 876.969 876.969Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827.246 827.246 827.246 827.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.464 -1.464 -1.464 51.187 51.187 51.187 0 0 0 0 49.723 49.723Kar Payları0 0 -76.455 0 0 0 0 0 0 0 -45.101 -375.451 0 -375.451 -497.007 -497.007Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 32.576 794.093 -29.978 764.115 764.115 21.740 21.740 21.740 142.089 1.754.227 827.246 2.581.473 3.741.727 3.741.727Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.600.000 9.734 0 1.467.974 -67.637 1.400.337 1.400.337 141.999 141.999 141.999 98.506 123.487 1.518.592 1.642.079 4.892.655 4.892.655Transferler0 0 0 -28.295 0 -28.295 -28.295 0 0 0 0 1.546.887 -1.518.592 28.295 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -33.154 -33.154 -33.154 39.174 39.174 39.174 0 0 1.265.744 1.265.744 1.271.764 1.271.764Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.744 1.265.744 1.265.744 1.265.744Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -33.154 -33.154 -33.154 39.174 39.174 39.174 0 0 0 0 6.020 6.020Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.337 -833.647 0 -833.647 -698.310 -698.310Dönem Sonu Bakiyeler1.600.000 9.734 0 1.439.679 -100.791 1.338.888 1.338.888 181.173 181.173 181.173 233.843 836.727 1.265.744 2.102.471 5.466.109 5.466.109Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI464.188 594.943Dönem Karı (Zararı)1.265.744 827.246Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.265.744 827.246Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler270.241 358.283Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 256.045 182.241Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.435 4.303Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 17.435 4.303Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.622 23.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 17.380 23.116Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.758 646Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler109.071 77.967Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -96.834 -39.211Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 205.905 117.178Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler140.816 52.141Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-119.606 27.914Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-119.606 27.914Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -142.327 -19.601Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.310 -1.976Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.310 -1.976Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 -3.505 11.532İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.058.959 -582.789Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-62.248 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.480.331 -953.306İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.093.500 -931.653İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -386.831 -21.653Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-180.466 -116.585İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -180.466 -116.585Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -2.498.885 -1.041.961Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -516.012 -107.060Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.924.207 1.597.479İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 466.430 66.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.457.777 1.531.098Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 60.458 21.666Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.056 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.056 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)576.543 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler118.831 16.978Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -927 -5.699Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 119.758 22.677Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları477.026 602.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -10.362 -4.136Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -2.476 -3.661YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.438.671 -872.670Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.012 14.818Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.403 2.170Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.609 12.648Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-913.527 -291.194Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -824.064 -238.197Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -89.463 -52.997Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.545.156 -596.294İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar6 -1.545.156 -596.294FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.086.373 112.602Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.942.443 851.161Kredilerden Nakit Girişleri5 2.942.443 580.956İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 0 265.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 5.205Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.777.649 -1.061.038Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.777.649 -1.061.038İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış984.849 912.696Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32.497 -14.252Ödenen Temettüler0 -497.007Ödenen Faiz-192.601 -118.169Alınan Faiz23 96.834 39.211YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)111.890 -165.125NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)111.890 -165.125DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 112.815 187.136DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 224.705 22.011Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 228.232 112.837Finansal Yatırımlar62.248 0Vadeli Mevduatlar62.248 0Ticari Alacaklar7.634.078 5.153.747İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.217.413 5.123.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 416.665 29.834Diğer Alacaklar3.585.013 1.859.666İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.990.426 1.445.270İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 594.587 414.396Türev Araçlar366.495 193.125Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 2.839 3.793Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 363.656 189.332Stoklar9 5.130.838 2.649.388Peşin Ödenmiş Giderler336.743 148.518İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 336.743 148.518Diğer Dönen Varlıklar4.271 3.344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 4.271 3.344ARA TOPLAM17.347.918 10.120.625TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.347.918 10.120.625DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar18.176 17.901İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 18.176 17.901Maddi Duran Varlıklar3.892.820 3.274.859Arazi ve Arsalar11 755.907 755.907Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 60.853 64.057Binalar11 1.098.192 1.123.688Tesis, Makine ve Cihazlar11 1.501.935 1.205.534Taşıtlar11 397 236Mobilya ve Demirbaşlar11 59.039 49.319Özel Maliyetler11 4.703 4.700Yapılmakta Olan Yatırımlar11 411.794 71.418Kullanım Hakkı Varlıkları12 166.947 132.955Maddi Olmayan Duran Varlıklar318.198 271.950Diğer Haklar13 147 158Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 290.979 249.183Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 27.072 22.609Peşin Ödenmiş Giderler566.132 238.345İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 566.132 238.345Ertelenmiş Vergi Varlığı24 275.118 132.778TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.237.391 4.068.788TOPLAM VARLIKLAR22.585.309 14.189.413KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.245.964 623.480İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.276 2.399Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 6 3.276 2.399İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.242.688 621.081Banka Kredileri5 2.216.467 597.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 26.221 23.844Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları345.057 311.896İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları345.057 311.896Banka Kredileri5 77.292 308.458İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları267.765 3.438Ticari Borçlar9.746.812 5.842.718İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 740.076 273.646İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 9.006.736 5.569.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 129.322 68.864Diğer Borçlar3.113.781 1.431.678İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.992.874 1.431.678İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 120.907 0Türev Araçlar236.324 233.435Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 154.501 233.435Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 81.823 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)576.543 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 159.878 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 416.665 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.264 939Kısa Vadeli Karşılıklar6.966 9.724Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.966 9.724Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler159.060 39.302İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 159.060 39.302ARA TOPLAM16.561.093 8.562.036TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.561.093 8.562.036UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar156.655 399.464İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar153.124 120.472Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 6 153.124 120.472İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.531 278.992Banka Kredileri5 2.870 9.922Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 661 4.070İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 265.000Ticari Borçlar201.116 181.003İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 201.116 181.003Uzun Vadeli Karşılıklar200.336 151.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 200.336 151.875Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 2.380İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 2.380TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER558.107 734.722TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.119.200 9.296.758ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.466.109 4.892.655Ödenmiş Sermaye18 1.600.000 1.600.000Sermaye Düzeltme Farkları18 9.734 9.734Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.338.888 1.400.337Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.338.888 1.400.337Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.439.679 1.467.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-100.791 -67.637Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)181.173 141.999Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)181.173 141.999Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)181.173 141.999Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler233.843 98.506Yasal Yedekler18 233.843 98.506Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 836.727 123.487Net Dönem Karı veya Zararı1.265.744 1.518.592TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.466.109 4.892.655TOPLAM KAYNAKLAR22.585.309 14.189.413Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 12.970.121 7.344.803 7.552.369 4.375.432Satışların Maliyeti19 -10.327.832 -6.151.200 -6.031.135 -3.676.369TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.642.289 1.193.603 1.521.234 699.063BRÜT KAR (ZARAR)2.642.289 1.193.603 1.521.234 699.063Genel Yönetim Giderleri21 -127.070 -58.668 -74.371 -31.176Pazarlama Giderleri21 -762.917 -85.368 -467.101 -44.436Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -92.013 -55.741 -50.010 -30.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.042.765 583.765 411.002 170.732Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.619.272 -639.121 -890.742 -149.379ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.083.782 938.470 450.012 614.369FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.083.782 938.470 450.012 614.369Finansman Gelirleri23 1.406.125 511.192 694.877 181.333Finansman Giderleri23 -1.366.490 -642.017 -586.667 -287.187SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.123.417 807.645 558.222 508.515Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri142.327 19.601 134.771 7.664Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -2.801 -3.866 -1.224 -2.378Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 145.128 23.467 135.995 10.042SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.265.744 827.246 692.993 516.179DÖNEM KARI (ZARARI)1.265.744 827.246 692.993 516.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.265.744 827.246 692.993 516.179Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,79000000 4,35000000 0,43000000 2,72000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-33.154 -1.464 -20.943 -136Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.443 -1.830 -26.180 -169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.289 366 5.237 33Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi8.289 366 5.237 33Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar39.174 51.187 14.934 -10.132Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)50.875 65.795 19.394 -10.854Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)50.875 65.795 19.394 -10.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.701 -14.608 -4.460 722Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-11.701 -14.608 -4.460 722DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.020 49.723 -6.009 -10.268TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.271.764 876.969 686.984 505.911Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.271.764 876.969 686.984 505.911http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052610BIST