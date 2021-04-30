***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 18.03.2021Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - 2021 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti,8 - 2020 hesap dönemi kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,14 - Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5inci maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Vestel Beyaz Eşya 2020 OGK Toplantısı Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Vestel Beyaz Eşya Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 12:00'de Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak:• 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına,• Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,• 2021 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık net 240.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,• Yönetim Kurulu'nun 18.03.2021 tarihli kâr payı dağıtımına ilişkin teklifinin onaylanmasına,• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin onaylanmasına,• Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,• 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2020 yılına ilişkin finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine,• Esas Sözleşme'nin 6'ıncı maddesinin tadil edilmesine,• Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 5'inci maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Vestel Beyaz Eşya - Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 VBE-2020 OGK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Genel Kurul toplantı tutanağında yer alan Esas Sözleşme tadil metnindeki kayıtlı sermaye sisteminin kabulüne ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu izin tarihi ve sayısı revize edilmiş olup, güncel toplantı tutanağı ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933634BIST