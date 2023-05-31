***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 31.05.2023 tarihli toplantısında 31.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde yapılan görev taksimi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Elmas Melih Araz'ın seçilmesine karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155136BIST