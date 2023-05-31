***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 31.05.2023 tarihli toplantısında 1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşegül İldeniz'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz'ın ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine, 2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine, 3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşegül İldeniz ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz'ın komite üyeliklerine seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155134BIST