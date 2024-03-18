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***VESTL* *GARFA* *EMIRV* *ORFIN* *ULUFA* *A1CAP* *BLKOM* *DTRND* *KTKVK* *TRYKI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

18.03.2024 17:48
***VESTL* *GARFA* *EMIRV* *ORFIN* *ULUFA* *A1CAP* *BLKOM* *DTRND* *KTKVK* *TRYKI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***VESTL******GARFA******EMIRV******ORFIN******ULUFA******A1CAP******BLKOM******DTRND******KTKVK******TRYKI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULUFA, EMIRV, A1CAP, TRYKI, KTKVK, GARFA, DTRND, ORFIN, BLKOM, VESTL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK32515 100.000.000 18.03.2024 17.03.2025 20.03.2024
- Emir Varlık Yönetim A.Ş. EMIRV Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEMIR32516 90.000.000 18.03.2024 17.03.2025 20.03.2024
- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP62437 100.000.000 18.03.2024 11.06.2024 20.03.2024
- Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TRYKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTRYK92410 210.000.000 18.03.2024 05.09.2024 20.03.2024
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK72467 300.000.000 18.03.2024 01.07.2024 20.03.2024
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA72450 434.400.000 18.03.2024 17.07.2024 20.03.2024
- Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. DTRND Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDGTR92420 272.250.000 18.03.2024 10.09.2024 20.03.2024
- Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. DTRND Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDGTR32525 147.750.000 18.03.2024 17.03.2025 20.03.2024
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFN42511 400.000.000 18.03.2024 02.04.2025 20.03.2024
- Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. BLKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBLKM92416 545.000.000 18.03.2024 12.09.2024 20.03.2024
- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVSTL22511 370.000.000 08.02.2024 26.02.2025 20.03.2024


İlgili Şirketler [ULUFA, EMIRV, A1CAP, TRYKI, KTKVK, GARFA, DTRND, ORFIN, BLKOM, VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259915


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