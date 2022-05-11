***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 12.04.2022Genel Kurul Tarihi 11.05.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,8 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 10:00'da Levent 199, Büyükdere Caddesi No: 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak,• 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,• Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,• 2022 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 30.000 TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,• 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına,• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,• Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine,• 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2021 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul'a ilişkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029471BIST