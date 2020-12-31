***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ'nin Hollanda'da mukim iştirakleri olan Vestel Holland B.V. ile Vestel Benelux B.V.'nin Vestel Holland B.V. çatısı altında birleştirilerek faaliyetlerine devam etmesi kararı alınmıştır. 31.12.2020 tarihi itibari ile tescil edilen söz konusu birleşme ile operasyonel verimlilik ve sadeleştirilmiş bir kurumsal yapı amaçlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896020BIST