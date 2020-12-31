***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 13:47
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ'nin Hollanda'da mukim iştirakleri olan Vestel Holland B.V. ile Vestel Benelux B.V.'nin Vestel Holland B.V. çatısı altında birleştirilerek faaliyetlerine devam etmesi kararı alınmıştır. 31.12.2020 tarihi itibari ile tescil edilen söz konusu birleşme ile operasyonel verimlilik ve sadeleştirilmiş bir kurumsal yapı amaçlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896020
BIST
15:041.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:047,4134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:049,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0466
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:04450,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,52
|Açılış
|: 450,98
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:02
|MAALT
|111,10
|41.222.315
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.190.376
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.064.946
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.413.252.132
|% 2,44
|
|SISE
|7,35
|1.167.816.974
|% 0,96
|
|ARZUM
|24,84
|1.156.069.632
|% -9,14
|
|GARAN
|10,34
|828.810.699
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,83
|513.167.990
|% 4,81
|
|ZOREN
|2,83
|513.167.990
|% 4,81
|
|SISE
|7,35
|1.167.816.974
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,14
|279.211.599
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,10
|331.600.748
|% 0,32
|
|TSKB
|1,79
|190.430.764
|% -0,56
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4152
|7,4242
|% 0,56
|
|Euro
|9,1019
|9,1230
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,0941
|10,1447
|% 0,70
|
|Frank
|8,3846
|8,4351
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9704
|1,9803
|% 0,42
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,68
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,51
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|51,25
|51,25
|-0,38
|
Seans Raporu
15:02
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15:14POLHO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 499, 508 adet işlem
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15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, BIMAS, ASELS
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15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, KOZAL
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15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 72 kaybederek (% -0.28 ) 1, 329
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, MAALT, UMPAS, KSTUR, OYAYO, ETYAT, CRFSA, TKNSA, KRONT, PSDTC