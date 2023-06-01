***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 12:23
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vestel Şirketler Grubu CEO'su Sayın Enis Turan Erdoğan 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacak olup, yerine aynı tarih itibarıyla halen Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Erdal Haspolat atanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155237
BIST
13:384.987
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 100,33
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
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4.929
En Yüksek
5.007
13:3820,8081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0203
|Açılış
|: 21,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
13:3822,4441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1844
|Açılış
|: 22,5000
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|Önceki Kapanış
|: 22,3500
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En Düşük
22,2066
13:381.313,97
En Yüksek
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|: 0,12%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.313,91
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|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler13:38
|BRSAN
|199,10
|462.621.033
|% 10,00
|
|OTTO
|130,00
|1.416.480
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|74.008.799
|% 9,97
|
|GLRYH
|8,28
|33.166.220
|% 9,96
|
|YESIL
|4,54
|113.207.006
|% 9,93
|
|MARKA
|12,51
|4.027.569
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|141.328.099
|% -9,94
|
|HKTM
|50,45
|49.494.605
|% -2,98
|
|TOASO
|208,40
|690.441.139
|% -2,84
|
|YBTAS
|54.200,00
|270.900
|% -2,78
|
|THYAO
|147,70
|3.790.599.058
|% 2,71
|
|GARAN
|27,28
|2.049.027.042
|% 1,87
|
|ASTOR
|55,45
|1.664.227.038
|% 5,62
|
|AKBNK
|16,41
|1.403.469.859
|% 3,86
|
|YKBNK
|10,56
|1.371.840.193
|% 3,53
|
|YKBNK
|10,56
|1.371.840.193
|% 3,53
|
|ISCTR
|11,46
|1.365.998.268
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,26
|707.046.926
|% 2,11
|
|ALBRK
|2,61
|240.615.983
|% 4,40
|
|AKBNK
|16,41
|1.403.469.859
|% 3,86
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8006
|20,8081
|% 0,10
|
|Euro
|22,3459
|22,4441
|% 0,83
|
|Sterlin
|25,8322
|25,9617
|% 0,14
|
|Frank
|22,8111
|22,9485
|% 0,28
|
|Riyal
|5,5303
|5,5580
|% 0,05
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.313
|1.313
|0,69
|
|Cumhuriyet
|9.088
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.041
|9.276
|-4,86
|
|Yarım
|4.447
|4.541
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.274
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|-0,01
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|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,08
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