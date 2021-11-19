***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSVSTL32213 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 383Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRSVSTL32213Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 5,3238 21,3537 23,1271 21.295.200 1 Evet2 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 5,4754 21,9618 23,8395 21.901.600 1 Evet3 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 5,1701 20,7372 20,408 20.680.400 1 Evet4 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 19.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 400.000.000 TL nominal değerli, 383 gün vadeli, TRSVSTL32213 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 20.680.400,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978757BIST