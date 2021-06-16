***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 101.727.398,18 TRY 30,33Olgun ZORLU 70.766.885,69 TRY 21,1Zeki ZORLU 33.171.977,67 TRY 9,89Türkan ZORLU 2.211.465,18 TRY 0,66Zülal ZORLU 2.211.465,18 TRY 0,66Selen ZORLU MELİK 2.211.465,18 TRY 0,66Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.211.465,18 TRY 0,66Şehminur AYDIN 2.211.465,18 TRY 0,66Mehmet Emre ZORLU 2.211.465,18 TRY 0,66Şule CÜMBÜŞ 2.211.465,18 TRY 0,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942674BIST