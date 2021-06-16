***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2021 16:59
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 101.727.398,18 TRY 30,33
Olgun ZORLU 70.766.885,69 TRY 21,1
Zeki ZORLU 33.171.977,67 TRY 9,89
Türkan ZORLU 2.211.465,18 TRY 0,66
Zülal ZORLU 2.211.465,18 TRY 0,66
Selen ZORLU MELİK 2.211.465,18 TRY 0,66
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.211.465,18 TRY 0,66
Şehminur AYDIN 2.211.465,18 TRY 0,66
Mehmet Emre ZORLU 2.211.465,18 TRY 0,66
Şule CÜMBÜŞ 2.211.465,18 TRY 0,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942674
BIST
16:541.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,07
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
16:548,5364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0210
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
16:5410,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0247
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
16:54510,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,24
|Açılış
|: 510,23
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler16:52
|PENTA
|35,20
|73.370.286
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,71
|10.040.938
|% 9,05
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.582.777
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.277.150
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,42
|1.186.313.582
|% -0,48
|
|BOBET
|5,64
|818.217.677
|% -6,47
|
|GARAN
|8,38
|760.261.925
|% -0,48
|
|KOZAL
|125,80
|577.992.317
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,22
|437.665.541
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|437.665.541
|% 1,37
|
|BOBET
|5,64
|818.217.677
|% -6,47
|
|YESIL
|2,32
|306.536.402
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,99
|319.123.374
|% 1,36
|
|GARAN
|8,38
|760.261.925
|% -0,48
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5404
|8,5420
|% -0,18
|
|Euro
|10,3595
|10,3658
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0143
|12,0745
|% -0,02
|
|Frank
|9,4551
|9,5120
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2709
|2,2823
|% -0,18
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-2,07
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.364
|3.448
|-11,02
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,33
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|0,22
|
Seans Raporu
16:52
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