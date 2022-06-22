***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
22.06.2022 16:54
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
16/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
22/06/2022
Saati
10:00
Adresi
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.İhtiyari yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması, 3. Dilekler ve kapanış,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.Açılış yapıldı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu, 2.İhtiyari yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılmasına karar veri
16:452.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,26
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:4517,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0261
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:4518,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0768
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
16:451.028,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.028,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:45
|MAKIM
|12,87
|421.145.998
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.562.188
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.486.263
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,69
|27.552.437
|% 9,67
|
|AKSGY
|2,85
|45.300.958
|% 9,62
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,00
|106.143.265
|% -7,76
|
|SANEL
|6,76
|2.976.517
|% -5,06
|
|THYAO
|52,25
|4.388.237.848
|% 0,67
|
|EREGL
|28,36
|1.683.581.471
|% -1,18
|
|SISE
|22,40
|1.447.485.685
|% -0,97
|
|FROTO
|310,70
|1.102.503.308
|% 2,64
|
|AKBNK
|9,16
|1.069.478.438
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,93
|964.911.208
|% -1,00
|
|ODAS
|3,13
|606.520.972
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,16
|1.069.478.438
|% 0,33
|
|KARSN
|7,59
|858.600.985
|% -1,81
|
|EKGYO
|2,62
|259.978.183
|% -1,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3515
|17,3643
|% 0,15
|
|Euro
|18,3327
|18,3438
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2626
|21,3692
|% 0,21
|
|Frank
|17,9894
|18,0977
|% 0,69
|
|Riyal
|4,6115
|4,6346
|% 0,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|10,41
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.845
|6.948
|21,00
|
|Tam
|6.828
|6.926
|39,00
|
|Yarım
|3.352
|3.388
|19,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.693
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,23
|