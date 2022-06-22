***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi16/06/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih22/06/2022Saati10:00AdresiSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No 10 Ümraniye/İstanbulGündem1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.İhtiyari yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması, 3. Dilekler ve kapanış,Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1.Açılış yapıldı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu, 2.İhtiyari yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılmasına karar veri