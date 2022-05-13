***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.112.521 207.760DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-14.668 -82.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-14.668 -82.100Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-22.034 -104.839Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.366 22.739TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.097.853 125.660Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 853.138 0 666.866 4.798.566 0 4.798.566TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 853.138 0 666.866 4.798.566 0 4.798.566Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.100 0 -82.100 0 0 207.760 125.660 0 125.660Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 566.866 -666.866 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.866 -666.866 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.720.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 -30.825 0 -30.825 953.138 566.866 207.760 7.424.226 0 7.424.226Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 137.443 0 137.443 1.520.004 0 1.239.361 8.619.719 0 8.619.719TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 137.443 0 137.443 1.520.004 0 1.239.361 8.619.719 0 8.619.719Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.668 0 -14.668 0 0 1.112.521 1.097.853 0 1.097.853Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı3.915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.915.000 0 3.915.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.136.401 0 -1.239.361 -102.960 0 -102.960Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.960 0 -102.960 0 -102.960Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.136.401 -1.136.401 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.239.361 -1.239.361 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.635.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 122.775 0 122.775 2.656.405 0 1.112.521 13.529.612 0 13.529.612Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 2.838.711 1.055.775Kredilerden Alınan Kar Payları1.604.782 780.508Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler22.724 6.997Bankalardan Alınan Gelirler4.856 2.818Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.173.698 252.134Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar27.054 9.240Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.109.479 234.035İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler37.165 8.859Finansal Kiralama Gelirleri27.629 8.353Diğer Kar Payı Gelirleri5.022 4.965KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -1.132.476 -614.597Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-847.797 -381.012Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-202.418 -159.840Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-42.402 -19.925İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-8.173 -6.838Diğer Kar Payı Giderleri-31.686 -46.982NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.706.235 441.178NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ42.419 18.370Alınan Ücret ve Komisyonlar98.763 56.477Gayri Nakdi Kredilerden34.771 26.619Diğer(12) 63.992 29.858Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-56.344 -38.107Gayri Nakdi Kredilere-4 0Diğer(12) -56.340 -38.107TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 291.376 162.412Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.353 11.800Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)758.609 99.593Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-468.586 51.019DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 348.039 207.344FAALİYET BRÜT KÂRI2.388.069 829.304BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -366.147 -241.084DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -121.185 -65.530PERSONEL GİDERLERİ (-)-208.188 -136.629DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -206.642 -115.077NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.485.907 270.984BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 1.485.907 270.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -373.386 -63.224Cari Vergi Karşılığı-312.646 -63.491Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-67.244 -5.311Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.504 5.578SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.112.521 207.760DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 1.112.521 207.760Grubun Karı (Zararı)1.112.521 207.760Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00153000 0,00051000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.586.461 37.597.127 50.183.588 8.111.577 34.353.162 42.464.739Nakit ve Nakit Benzerleri1.173.330 25.660.294 26.833.624 1.302.997 19.341.153 20.644.150Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.157.221 21.941.162 23.098.383 1.296.341 17.019.397 18.315.738Bankalar(3) 16.595 3.729.478 3.746.073 7.214 2.324.173 2.331.387Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-486 -10.346 -10.832 -558 -2.417 -2.975Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 4.441.264 4.441.264 0 4.259.421 4.259.421Devlet Borçlanma Senetleri0 4.441.264 4.441.264 0 4.259.421 4.259.421Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 11.236.709 7.051.801 18.288.510 6.692.984 10.522.465 17.215.449Devlet Borçlanma Senetleri10.904.136 6.827.887 17.732.023 6.066.046 10.315.904 16.381.950Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar332.573 223.914 556.487 626.938 206.561 833.499Türev Finansal Varlıklar176.422 443.768 620.190 115.596 230.123 345.719Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 176.422 443.768 620.190 115.596 230.123 345.719Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)33.359.073 33.013.327 66.372.400 25.537.584 31.441.107 56.978.691Krediler(5) 33.554.020 31.444.328 64.998.348 26.088.781 29.998.276 56.087.057Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 518.875 611.064 1.129.939 391.093 565.529 956.622İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 265.476 1.483.590 1.749.066 0 1.359.192 1.359.192Devlet Borçlanma Senetleri265.476 1.483.590 1.749.066 0 1.359.192 1.359.192Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-979.298 -525.655 -1.504.953 -942.290 -481.890 -1.424.180SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 9.153 0 9.153 15.995 0 15.995Satış Amaçlı9.153 0 9.153 15.995 0 15.995Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.574 0 7.574 7.574 0 7.574İştirakler (Net)(7) 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.474 0 7.474 7.474 0 7.474Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 538.759 0 538.759 508.711 0 508.711MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 19.813 0 19.813 22.129 0 22.129Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer19.813 0 19.813 22.129 0 22.129YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 144.646 0 144.646 198.020 0 198.020DİĞER AKTİFLER(17) 1.343.657 65.848 1.409.505 502.336 58.891 561.227VARLIKLAR TOPLAMI48.009.136 70.676.302 118.685.438 34.903.926 65.853.160 100.757.086YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 32.272.995 53.776.628 86.049.623 18.191.870 55.433.575 73.625.445ALINAN KREDİLER(3) 2.401.188 7.711.003 10.112.191 3.847.589 6.267.380 10.114.969PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.572.077 0 3.572.077 4.676.059 0 4.676.059İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER137.152 367.959 505.111 256.292 220.497 476.789Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(2) 137.152 367.959 505.111 256.292 220.497 476.789Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(6) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 198.548 0 198.548 187.200 0 187.200KARŞILIKLAR(7) 244.611 215.649 460.260 186.520 201.451 387.971Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı76.063 0 76.063 86.285 0 86.285Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar168.548 215.649 384.197 100.235 201.451 301.686CARİ VERGİ BORCU(8) 575.310 0 575.310 375.539 0 375.539ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 1.470.013 1.470.013 0 1.345.278 1.345.278Krediler0 1.470.013 1.470.013 0 1.345.278 1.345.278Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(4) 2.013.959 198.734 2.212.693 832.851 115.266 948.117ÖZKAYNAKLAR(11) 13.550.644 -21.032 13.529.612 8.607.555 12.164 8.619.719Ödenmiş Sermaye9.635.000 0 9.635.000 5.720.000 0 5.720.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 11.504 0 11.504Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8.593 0 -8.593 -8.593 0 -8.593Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler143.807 -21.032 122.775 125.279 12.164 137.443Kar Yedekleri2.656.405 0 2.656.405 1.520.004 0 1.520.004Yasal Yedekler264.742 0 264.742 140.806 0 140.806Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.814.124 0 1.814.124 1.086.034 0 1.086.034Diğer Kar Yedekleri577.539 0 577.539 293.164 0 293.164Kar veya Zarar1.112.521 0 1.112.521 1.239.361 0 1.239.361Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.112.521 0 1.112.521 1.239.361 0 1.239.361Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI54.966.484 63.718.954 118.685.438 37.161.475 63.595.611 100.757.086Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(1) 28.333.543 95.171.519 123.505.062 21.903.927 92.438.627 114.342.554GARANTİ VE KEFALETLER12.751.707 14.576.782 27.328.489 10.930.643 13.342.364 24.273.007Teminat Mektupları12.692.103 10.720.076 23.412.179 10.898.676 9.763.107 20.661.783Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler308.309 0 308.309 279.667 2.263 281.930Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler250 1.120.009 1.120.259 250 1.023.249 1.023.499Diğer Teminat Mektupları12.383.544 9.600.067 21.983.611 10.618.759 8.737.595 19.356.354Banka Kredileri2.000 393.118 395.118 2.000 419.733 421.733İthalat Kabul Kredileri2.000 393.118 395.118 2.000 419.733 421.733Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler57.604 3.444.968 3.502.572 29.967 3.159.524 3.189.491Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler57.604 3.444.968 3.502.572 29.967 3.159.524 3.189.491Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 18.620 18.620 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 7.745.004 8.713.394 16.458.398 6.824.684 2.905.129 9.729.813Cayılamaz Taahhütler7.745.004 8.713.394 16.458.398 6.824.684 2.905.129 9.729.813Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri920.711 8.713.394 9.634.105 881.211 2.905.129 3.786.340İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri6.029.524 0 6.029.524 5.306.110 0 5.306.110Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri496.250 0 496.250 376.217 0 376.217İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri12.781 0 12.781 12.781 0 12.781Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri277.415 0 277.415 235.068 0 235.068Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler8.323 0 8.323 13.297 0 13.297Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 7.836.832 71.881.343 79.718.175 4.148.600 76.191.134 80.339.734Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar7.836.832 71.881.343 79.718.175 4.148.600 76.191.134 80.339.734Vadeli Alım-Satım İşlemleri7.814.203 48.241.272 56.055.475 3.940.209 44.026.814 47.967.023Vadeli Döviz Alım İşlemleri7.310.015 19.550.667 26.860.682 3.289.226 18.957.386 22.246.612Vadeli Döviz Satım İşlemleri504.188 28.690.605 29.194.793 650.983 25.069.428 25.720.411Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri22.629 23.640.071 23.662.700 208.391 32.164.320 32.372.711Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER408.210.380 32.755.985 440.966.365 352.196.636 31.744.269 383.940.905EMANET KIYMETLER22.989.991 9.859.464 32.849.455 21.736.616 12.962.828 34.699.444Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler7.658.956 18.151 7.677.107 11.306.037 19.861 11.325.898Tahsile Alınan Çekler5.322.607 1.152.857 6.475.464 4.392.782 951.593 5.344.375Tahsile Alınan Ticari Senetler391.663 27.227 418.890 329.318 22.197 351.515Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar9.616.765 8.661.229 18.277.994 5.708.479 11.969.177 17.677.656REHİNLİ KIYMETLER385.220.389 22.896.521 408.116.910 330.460.020 18.781.441 349.241.461Menkul Kıymetler3.938.468 43.033 3.981.501 3.979.076 39.187 4.018.263Teminat Senetleri24.876 0 24.876 24.509 0 24.509Emtia4.758.993 1.926.003 6.684.996 3.717.229 1.189.238 4.906.467Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul75.339.167 0 75.339.167 65.580.772 0 65.580.772Diğer Rehinli Kıymetler301.158.005 20.927.485 322.085.490 257.157.554 17.553.016 274.710.570Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI436.543.923 127.927.504 564.471.427 374.100.563 124.182.896 498.283.459Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı356.207 2.446.607Alınan Kar Payları2.635.659 1.000.002Ödenen Kar Payları-825.756 -498.325Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar98.763 56.477Elde Edilen Diğer Kazançlar3.588 2.575Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar9.226 6.834Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-208.188 -136.629Ödenen Vergiler-255.795 -64.768Diğer-1.101.290 2.080.441Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.578.527 -4.895.470Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-543.181 -2.232.291Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-864.057 -1.224.237Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.273.471 -2.943.954Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-961.850 371.239Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)212.750 -871.870Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)8.717.263 2.416.108Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-11.450 -490.779Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.302.523 80.314Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.934.734 -2.448.863YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-223.784 -512.390İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-41.783 -13.959Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller15.001 17.610Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.140.797 -2.084.792Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.209.271 1.568.751Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-265.476 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit4.381.916 3.898.912Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit27.304.499 9.730.025Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-26.819.898 -8.317.027İhraç Edilen Sermaye Araçları3.915.000 2.500.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-17.685 -14.086Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi358.218 58.641Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.451.084 996.300Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.862.158 2.824.122Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.313.242 3.820.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030436BIST