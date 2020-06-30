***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.06.2020 09:10
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/07/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853394
BIST
10:28116.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 648,02
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.738
En Düşük
116.335
10:286,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8569
En Düşük
6,8372
10:287,6875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7159
En Düşük
7,6807
10:28390,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 390,78
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,03
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|7.479.479
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|7.798.562
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|9.374.514
|% 9,87
|
|AKMGY
|36,12
|3.155.175
|% 9,45
|
|ATSYH
|2,18
|13.080
|% 9,00
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|GEREL
|5,81
|4.244.053
|% -4,75
|
|DAGI
|5,75
|305.660
|% -4,49
|
|TSPOR
|7,25
|118.096.438
|% -4,48
|
|GARAN
|8,56
|283.822.993
|% 0,35
|
|KRDMD
|3,14
|154.396.342
|% 0,64
|
|AKBNK
|6,13
|146.113.804
|% 0,33
|
|ASELS
|32,34
|137.678.176
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,94
|121.816.634
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,94
|121.816.634
|% 1,04
|
|KRDMD
|3,14
|154.396.342
|% 0,64
|
|ODAS
|2,48
|120.496.100
|% 0,81
|
|ADESE
|1,94
|84.373.000
|% 6,01
|
|TSKB
|1,30
|55.207.854
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3858
|8,4278
|% -0,25
|
|Frank
|7,1630
|7,2062
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,87
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|-0,10
|
|Tam
|2.605
|2.617
|-0,10
|
|Yarım
|1.266
|1.280
|-0,10
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,21
|
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