***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.07.2020 08:59
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 8.885,862 TL nominal, Aracı: VKY, Kapanış Tarihi : 16.07.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859619
BIST
11:42118.271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -127,20
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:426,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8668
En Düşük
6,8552
11:427,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7993
En Düşük
7,7736
11:42397,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,23
|Açılış
|: 397,31
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|22.018.411
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.524.895
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.472.335
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.817.097
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.787.018
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,33
|782.015.166
|% 2,64
|
|ODAS
|2,91
|401.718.462
|% -1,36
|
|GARAN
|7,96
|357.147.521
|% -0,13
|
|THYAO
|12,03
|345.941.980
|% 0,50
|
|ZOREN
|2,88
|325.786.955
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,33
|782.015.166
|% 2,64
|
|SKBNK
|1,68
|284.939.890
|% 1,82
|
|ODAS
|2,91
|401.718.462
|% -1,36
|
|ZOREN
|2,88
|325.786.955
|% 3,23
|
|ALBRK
|1,85
|176.938.120
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5639
|8,6069
|% -0,24
|
|Frank
|7,2696
|7,3134
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,70
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.647
|2.687
|-10,00
|
|Tam
|2.664
|2.674
|-1,40
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,70
|
|Çeyrek
|647
|655
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,55
|