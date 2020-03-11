***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:35
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826990
BIST
14:5299.984
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.078,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
14:526,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0218
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:527,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0538
|Açılış
|: 6,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0055
En Düşük
6,9390
14:52330,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,12
|Açılış
|: 330,70
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,07
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,91
|192.092.047
|% 17,42
|
|RTALB
|2,24
|38.156.435
|% 16,67
|
|DEVA
|9,51
|128.846.889
|% 14,72
|
|ECZYT
|10,38
|84.528.258
|% 12,95
|
|SELEC
|6,92
|84.689.158
|% 12,52
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,93
|245.584.389
|% -17,61
|
|MRGYO
|0,82
|9.716.686
|% -16,33
|
|MARTI
|0,64
|3.537.758
|% -15,79
|
|OYAYO
|4,78
|653.727
|% -14,95
|
|ASELS
|25,44
|768.710.156
|% -1,78
|
|THYAO
|9,60
|528.510.318
|% -3,71
|
|GARAN
|9,43
|334.247.757
|% 0,86
|
|TSPOR
|3,93
|245.584.389
|% -17,61
|
|GSRAY
|2,23
|206.975.147
|% -13,23
|
|IHLGM
|1,09
|134.936.004
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,88
|104.148.142
|% -12,00
|
|ODAS
|1,55
|177.202.489
|% -9,88
|
|ADESE
|1,27
|125.594.787
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,23
|206.975.147
|% -13,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9462
|7,9861
|% 0,24
|
|Frank
|6,5739
|6,6135
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6390
|1,6472
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,58
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,36
|
|Cumhuriyet
|2.189
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.235
|25,22
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,20
|
|Çeyrek
|529
|540
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|35,84
|35,84
|-1,38
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