***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:26
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827525
BIST
16:1595.364
En Yüksek
|Değişim
|: -5,55%
|| -5.602,51
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.284
16:156,2610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0507
|Açılış
|: 6,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
16:157,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0388
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:15324,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -2,61
|Açılış
|: 324,05
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.181.036
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|134.972.383
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|211.336.111
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|144.712.219
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.321.789
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|166.059.235
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.751.458
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.050.905
|% -20,00
|
|AVTUR
|1,16
|3.312.269
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.188.538
|% -19,99
|
|ASELS
|24,82
|708.830.716
|% -5,12
|
|THYAO
|8,80
|477.254.933
|% -8,43
|
|GARAN
|8,87
|304.632.199
|% -7,41
|
|ECILC
|4,78
|278.166.770
|% 19,80
|
|MGROS
|21,20
|259.884.358
|% -7,75
|
|IHLGM
|0,95
|143.038.261
|% -15,18
|
|ODAS
|1,38
|163.089.691
|% -14,29
|
|CEMAS
|0,76
|67.956.788
|% -17,39
|
|KARSN
|1,37
|116.077.728
|% -11,04
|
|EKGYO
|1,16
|95.128.215
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9170
|7,9567
|% -0,28
|
|Frank
|6,6388
|6,6788
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6621
|1,6705
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-24,44
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.139
|2.194
|-40,19
|
|Yarım
|1.034
|1.061
|-19,44
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,72
|
|Gümüş.Ons
|16,11
|16,13
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,43
|33,43
|-2,36
|
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