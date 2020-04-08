***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 10:11
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836308
BIST
11:5892.322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -59,90
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
11:586,7740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:587,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:58359,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,24
|Açılış
|: 359,94
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.028.213
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.791.941
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|IDEAS
|2,65
|459.561
|% 9,50
|
|IZTAR
|2,44
|736.343
|% -9,96
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|TDGYO
|2,85
|1.285.313
|% -8,95
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|THYAO
|9,51
|353.358.968
|% -0,21
|
|PGSUS
|40,94
|351.974.462
|% 1,64
|
|ASELS
|24,48
|345.181.110
|% 0,33
|
|GARAN
|7,79
|245.135.521
|% -0,26
|
|SASA
|8,79
|236.920.398
|% -1,68
|
|IHLGM
|1,03
|60.008.120
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,26
|123.237.394
|% -3,42
|
|TSPOR
|3,33
|146.511.400
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,88
|77.414.416
|% -0,53
|
|TRGYO
|2,33
|95.103.698
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3187
|8,3604
|% -0,02
|
|Frank
|6,9464
|6,9882
|% -0,02
|
|Riyal
|1,7985
|1,8075
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|5,11
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,08
|32,08
|0,21
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