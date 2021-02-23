***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 17:34
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911882
BIST
17:371.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -24,10
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:377,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0723
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
17:378,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0828
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6426
En Düşük
8,5250
17:37410,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,56
|Açılış
|: 410,79
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,70
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:37
|PGSUS
|84,15
|894.298.735
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,71
|61.951.602
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.583.525
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.079.210
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|55.105.604
|% 9,98
|
|TKNSA
|18,09
|88.372.117
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.705.112
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,50
|4.150.175.958
|% 7,42
|
|THYAO
|13,21
|2.719.750.849
|% 4,51
|
|SASA
|36,32
|1.787.681.669
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,90
|1.665.033.211
|% 4,53
|
|KOZAL
|134,80
|1.570.064.420
|% -2,67
|
|PETKM
|5,50
|4.150.175.958
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,35
|983.667.225
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,99
|365.925.115
|% -9,17
|
|TSKB
|1,81
|600.670.245
|% 1,69
|
|SKBNK
|1,43
|425.351.441
|% -3,38
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0899
|7,0933
|% 1,03
|
|Euro
|8,6092
|8,6156
|% 0,97
|
|Sterlin
|9,9314
|9,9812
|% 0,95
|
|Frank
|7,8289
|7,8761
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8809
|1,8903
|% 0,82
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-10,76
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,38
|
Seans Raporu
17:37
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17:50
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 13 kaybederek (% -0.83 ) 1, 330
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17:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKNSA, MEGAP, SODSN, EPLAS, RODRG, DIRIT, MEGAP, SRVGY, GLBMD, IHLAS
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