***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 14:01
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944464
BIST
16:431.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -14,02
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:438,7093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0550
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7057
16:4310,3906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0759
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3767
16:43499,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,22
|Açılış
|: 499,85
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ATATP
|26,40
|47.859.800
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.228.333
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.841.921
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.768.500
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.109.779
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.947.824
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.843.026
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,16
|890.635.882
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,94
|795.388.740
|% -5,37
|
|THYAO
|14,01
|733.052.205
|% -1,89
|
|SASA
|29,00
|502.619.693
|% -1,09
|
|KRDMD
|6,69
|435.591.782
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,94
|795.388.740
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,17
|363.319.525
|% -1,81
|
|GARAN
|8,16
|890.635.882
|% -0,49
|
|AKBNK
|5,34
|362.087.446
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,69
|435.591.782
|% -1,76
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7061
|8,7093
|% -0,63
|
|Euro
|10,3630
|10,3906
|% -0,73
|
|Sterlin
|12,0888
|12,1494
|% -0,36
|
|Frank
|9,4510
|9,5080
|% -0,69
|
|Riyal
|2,3214
|2,3331
|% -0,36
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|0,15
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|-18,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|-15,03
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-7,27
|
|Çeyrek
|799
|817
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,45
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 88 kaybederek (% -0.66 ) 1, 492
-
16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EKGYO, THYAO
-
16:53XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 9, 752.00 milyon TL de
-
16:53NTGAZ
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 827, 202 adet işlem
-
16:52TEKTU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 216, 600 adet işlem