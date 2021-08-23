***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2021 10:21
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959945
BIST
13:081.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:088,4794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:089,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:08487,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,14
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:08
|BRLSM
|11,01
|556.289.452
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.212.761
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.079.314
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.602.511
|% 9,96
|
|VANGD
|6,19
|30.119.910
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.228.103
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|EUKYO
|6,35
|3.574.444
|% -8,10
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|MMCAS
|5,36
|194.775
|% -5,13
|
|BRLSM
|11,01
|556.289.452
|% 9,99
|
|GARAN
|9,48
|504.460.759
|% 1,17
|
|SISE
|8,89
|500.692.368
|% 2,18
|
|SASA
|28,30
|442.795.301
|% 1,43
|
|THYAO
|12,46
|336.829.567
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,73
|334.800.379
|% 2,50
|
|SISE
|8,89
|500.692.368
|% 2,18
|
|PETKM
|6,06
|333.351.242
|% 1,85
|
|GARAN
|9,48
|504.460.759
|% 1,17
|
|BRLSM
|11,01
|556.289.452
|% 9,99
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4756
|8,4794
|% -0,06
|
|Euro
|9,9363
|9,9415
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5474
|11,6053
|% 0,21
|
|Frank
|9,2043
|9,2597
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2521
|2,2634
|% -0,15
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,57
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,09
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|1,95
|