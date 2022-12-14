***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 21:03
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087019
BIST
11:065.243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,58
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.236
11:0618,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6625
En Düşük
18,5454
11:0619,8369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8731
En Düşük
19,7315
11:061.084,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.084,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler11:06
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|87.317.571
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|26.168.015
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|153.384.037
|% 9,97
|
|OTTO
|79,50
|5.442.014
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,38
|14.905.333
|% -23,28
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|YEOTK
|81,05
|30.623.230
|% -5,04
|
|HUNER
|13,69
|49.301.073
|% -5,00
|
|KRDMD
|18,62
|3.327.125.737
|% -1,06
|
|THYAO
|143,60
|1.972.425.415
|% -0,28
|
|ASELS
|60,15
|1.912.786.061
|% 1,35
|
|TTKOM
|20,98
|1.804.650.945
|% 5,27
|
|PETKM
|18,27
|1.541.141.964
|% -0,22
|
|KRDMD
|18,62
|3.327.125.737
|% -1,06
|
|EKGYO
|8,14
|1.403.112.563
|% 2,91
|
|YKBNK
|11,88
|1.247.196.012
|% 2,86
|
|SKBNK
|2,81
|269.128.026
|% 1,81
|
|SNGYO
|3,72
|328.510.102
|% 2,48
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6432
|18,6533
|% 0,06
|
|Euro
|19,8312
|19,8369
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,9823
|23,0975
|% 0,03
|
|Frank
|19,9959
|20,1163
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,03
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,17
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.277
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.524
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,57
|80,57
|-0,11
|
Seans Raporu
11:06
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11:21GLCVY
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 35.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 005, 204 adet işlem
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11:20ULKER
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11:19TTKOM
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11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, AKSEN
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11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 09 artarak (% 0.52 ) 4, 621