***VKFYO* *GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO******GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKFYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimiz içerisinde yer alan Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 Ocak 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurul Toplantısı'nda, 20.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %50 oranında 10.000.000 TL bedelli artırılarak 30.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bilgisi Şirketimize 3 Şubat 2020 tarihinde bildirilmiştir.Şirketimiz, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesine %11 oranında iştirak etmekte olup yapılacak artırımdan Şirketimize düşen pay 1.100.000 TL'dir.Bu kapsamda, Şirketimizin 10.000.000 TL tutarındaki nakdi sermaye artışına katılımı, Şirketimiz payına düşen 1.100.000 TL'nin ödenmesi ve artırım ile ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837033BIST