***VKFYO* *KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.11.2022 09:13
***VKFYO******KRDMA******KRDMB******KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KRDMA, KRDMB, KRDMD, VKFYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4385964 TL Teorik Fiyat: 11,071 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRDMB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4385964 TL Teorik Fiyat: 11,071 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRDMD.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4385964 TL Teorik Fiyat: 14,381 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) VKFYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0145 TL Teorik Fiyat: 7,636 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082422
BIST
16:284.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 69,06
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:2818,6276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:2819,4621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0555
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:281.049,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.049,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:28
|PCILT
|36,52
|44.941.364
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|382.953.236
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.104.396
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|405.878.995
|% 9,99
|
|YATAS
|27,96
|125.511.735
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|37,90
|216.105.613
|% -9,29
|
|MIATK
|127,80
|135.770.163
|% -8,97
|
|IHAAS
|87,90
|65.149.618
|% -7,62
|
|MZHLD
|15,72
|49.706.275
|% -7,42
|
|THYAO
|116,00
|8.238.691.614
|% 1,93
|
|PETKM
|18,20
|4.385.264.106
|% 4,90
|
|EREGL
|42,30
|4.092.222.909
|% 1,00
|
|ASELS
|48,98
|3.836.396.368
|% 1,62
|
|ISCTR
|10,58
|3.476.755.706
|% 3,22
|
|SKBNK
|2,80
|1.235.476.089
|% 5,66
|
|EKGYO
|7,04
|3.032.219.705
|% 1,88
|
|ISCTR
|10,58
|3.476.755.706
|% 3,22
|
|YKBNK
|12,05
|3.336.775.947
|% 5,24
|
|VAKBN
|10,27
|2.507.031.020
|% 7,43
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5976
|18,6276
|% -0,03
|
|Euro
|19,4464
|19,4621
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,3892
|22,5015
|% -0,38
|
|Frank
|19,6193
|19,7375
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% -0,11
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.006
|7.071
|-38,00
|
|Yarım
|3.398
|3.457
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.728
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-2,61
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43TEZOL
Yüzde 6.46 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 099, 947 adet işlem
-
16:42INDES
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 746, 219 adet işlem
-
16:41ANSGR
Yüzde 7.22 oranında artışla 16.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 594 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 4, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 92, 061.00 milyon TL de
-
16:40MAKTK
Yüzde 6.73 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 907, 717 adet işlem