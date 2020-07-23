***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.07.2020 11:55
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.06.2020
Tescil Tarihi
17.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.07.2020 tarih ve 10124 sayılı TSG
Açıklamalar
2020 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 17.07.2020 tarihinde tescil, 23.07.2020 tarih ve 10124 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861334
BIST
14:07119.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.457,00
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.543
En Düşük
118.585
14:076,8502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:077,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:07413,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,49
|Açılış
|: 413,85
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.388.039
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|179.522.280
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|2.315.514
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,70
|1.186.930.133
|% 2,85
|
|ISFIN
|4,26
|773.473.416
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,34
|727.110.054
|% -1,26
|
|THYAO
|11,90
|696.985.335
|% 1,62
|
|TUPRS
|88,55
|488.888.008
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,34
|727.110.054
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,26
|773.473.416
|% 3,40
|
|ZOREN
|2,64
|373.330.500
|% 4,35
|
|IHLGM
|1,75
|232.046.357
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,13
|350.710.296
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6824
|8,7259
|% -0,20
|
|Frank
|7,3556
|7,3999
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|10,65
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.719
|21,00
|
|Tam
|2.777
|2.790
|21,60
|
|Yarım
|1.348
|1.365
|10,60
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|5,02
|5,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|-0,08
|
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