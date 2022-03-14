***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2022 14:54
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 faaliyet yılı bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010298
BIST
15:012.087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 33,33
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
15:0114,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0189
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
15:0116,2209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0830
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
15:01935,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,41
|Açılış
|: 935,92
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:59
|BOBET
|4,51
|47.518.704
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|1.054.453
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.030.661
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|12.373.180
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|153.178.146
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|168.928.070
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|138.341.943
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,52
|18.354.940
|% -8,59
|
|EUYO
|3,13
|1.885.156
|% -7,12
|
|THYAO
|26,74
|2.225.433.317
|% 1,21
|
|GARAN
|11,84
|1.105.950.101
|% 0,59
|
|FROTO
|267,50
|1.078.602.223
|% 9,68
|
|SISE
|13,89
|924.046.407
|% 2,66
|
|KRDMD
|14,96
|913.344.833
|% 0,13
|
|YKBNK
|3,75
|564.892.570
|% 1,63
|
|ADESE
|0,72
|82.168.631
|% 5,88
|
|DOHOL
|3,23
|355.434.542
|% 1,25
|
|ODAS
|1,56
|161.136.938
|% 2,63
|
|PETKM
|8,32
|803.151.317
|% 2,21
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7809
|14,7848
|% 0,13
|
|Euro
|16,1920
|16,2154
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,2093
|19,3056
|% 0,10
|
|Frank
|15,7468
|15,8416
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9320
|3,9518
|% 0,20
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-16,71
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-8,92
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.243
|-24,00
|
|Tam
|6.135
|6.290
|-39,55
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|-19,13
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|-9,57
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,25
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,25
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866