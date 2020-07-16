***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
16.07.2020 18:09
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Açıklamalar
27 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36.maddesinin e bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin unvanı ve ödeme tutarı ile birlikte ödemenin yapılmasına takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, şirketimizce 16.07.2020 tarihinde personele yapılan ikramiye ödemeleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
Müdür Yrd. İkramiye 3.853,89
Müfettiş İkramiye 5.813,45
Diğer İkramiye 5.446,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860128
BIST
18:00118.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.122,51
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:006,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:007,8425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
18:00398,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 398,65
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.659.527
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.934.436
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.320,00
|811.143
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.580.813
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|82.540.543
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,50
|1.356.470
|% -8,11
|
|HALKS
|3,29
|304.811
|% -8,10
|
|GLRYH
|12,76
|19.059.790
|% -7,13
|
|ASELS
|33,08
|1.127.293.134
|% 3,12
|
|TSPOR
|4,72
|1.034.320.279
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,28
|1.033.604.665
|% -2,56
|
|THYAO
|11,96
|980.268.414
|% 1,36
|
|SASA
|13,12
|972.669.874
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,28
|1.033.604.665
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|943.214.106
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|454.696.252
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,72
|1.034.320.279
|% -6,72
|
|TRKCM
|4,58
|877.259.378
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6093
|8,6525
|% 0,06
|
|Frank
|7,2381
|7,2817
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,57
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.611
|-5,80
|
|Tam
|2.666
|2.680
|-5,90
|
|Yarım
|1.294
|1.311
|-2,90
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,64
|43,64
|-0,15
|