***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.04.2021 17:23
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla,
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 11.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kurul'un 10.03.2021 tarih ve E-12233903-335.07-3158 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062377851 sayılı yazısı ile tasdik edilerek 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, 13 Nisan 2021 tarih ve 10308 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927528
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
18:058,1290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1065
18:059,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
18:05456,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,05
|Açılış
|: 456,10
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1255
|8,1290
|% -0,25
|
|Euro
|9,7079
|9,7176
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1292
|11,1850
|% -0,34
|
|Frank
|8,7842
|8,8371
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1601
|2,1710
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|13,50
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,13
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|0,31
|
Seans Raporu
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