***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla,Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 11.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kurul'un 10.03.2021 tarih ve E-12233903-335.07-3158 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062377851 sayılı yazısı ile tasdik edilerek 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, 13 Nisan 2021 tarih ve 10308 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927528BIST