***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
18.02.2021 18:23
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ilişikte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910890
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
0
En Düşük
0
18:056,9806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
6,9992
En Düşük
6,9607
18:058,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4711
En Düşük
8,4198
18:05398,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 398,21
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,37
|200.778.404
|% 0,00
|
|KOZAA
|20,48
|734.620.451
|% 0,00
|
|VANGD
|8,08
|9.429.512
|% 0,00
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|95.515.465
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,37
|200.778.404
|% 0,00
|
|KOZAA
|20,48
|734.620.451
|% 0,00
|
|VANGD
|8,08
|9.429.512
|% 0,00
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|95.515.465
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% 0,00
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 0,00
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 0,00
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% 0,00
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% 0,00
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9770
|6,9826
|% 0,26
|
|Euro
|8,4404
|8,4507
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7313
|9,7802
|% 0,17
|
|Frank
|7,7605
|7,8073
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8566
|1,8659
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-3,45
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,91
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,59
|