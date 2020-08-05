***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961Transferler102.296 -102.296Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)607.090 607.090 607.090Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -2.905.220 607.090 18.136.051 18.136.051Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543Transferler1.172.651 -1.172.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.024 -368.442 -342.418 -342.418Dönem Sonu Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -19.519 394.768 -1.732.569 -368.442 18.367.125 18.367.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.162.005 7.939.723Dönem Karı (Zararı)-368.442 607.090Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-330.599 -1.229.019Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 66.502 59.778Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler102.544 112.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler102.544 112.118Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-788.955 -1.758.823Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-791.645 -1.762.467Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 2.690 3.644Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler289.310 357.908Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler289.310 357.908İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.066.000 6.905.906Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.046.333 6.878.083Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler160.655 134.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)160.655 134.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.267 -245İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.267 -245Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-24.279 -26.909Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-169.860 -98.681İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-702 -115.036İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-169.158 16.355İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.084 19.298Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15.084 19.298Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.765.041 6.283.977Alınan Faiz773.081 1.740.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-170.045 -84.519YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.948 -850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.948 -850Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.948 -850FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.563 -28.125Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -36.563 -28.125YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.201.516 7.910.748NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.201.516 7.910.748DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.150.815 8.340.873DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.949.299 16.251.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 13.977.224 16.160.176Finansal Yatırımlar6 4.624.248 2.867.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.624.248 2.867.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4.624.248 2.867.225Ticari Alacaklar7 0 160.655İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 160.655Diğer Alacaklar8 3.170 1.903İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.170 1.903Peşin Ödenmiş Giderler13 30.052 5.773İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 11.996 4.357İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.056 1.416ARA TOPLAM18.634.694 19.195.732TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.634.694 19.195.732DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 230.443 258.870Kullanım Hakkı Varlıkları14 40.993 5.145Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.696 1.917TOPLAM DURAN VARLIKLAR273.132 265.932TOPLAM VARLIKLAR18.907.826 19.461.664KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 42.026 5.548İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar42.026 5.548Kiralama İşlemlerinden Borçlar42.026 5.548Ticari Borçlar7 221.283 391.143İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 207.573 376.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar13.710 14.412Kısa Vadeli Karşılıklar12 30.770 108.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30.770 108.940Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 68.841 53.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler68.841 53.354ARA TOPLAM362.920 558.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER362.920 558.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 177.781 193.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar177.781 193.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.781 193.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER540.701 752.121ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.367.125 18.709.543Ödenmiş Sermaye16 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -19.519 -45.543Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.519 -45.543Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.519 -45.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 394.768 394.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.732.569 -2.905.220Net Dönem Karı veya Zararı-368.442 1.172.651TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.367.125 18.709.543TOPLAM KAYNAKLAR18.907.826 19.461.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 27.278.647 14.245.383 9.319.266 2.998.902Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -26.568.313 -12.636.125 -8.391.920 -2.048.215FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)710.334 1.609.258 927.346 950.687BRÜT KAR (ZARAR)710.334 1.609.258 927.346 950.687Genel Yönetim Giderleri18 -1.080.063 -995.113 -567.408 -535.683Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 4.715 0 4.715 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -738 -3.411 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-365.752 610.734 364.653 415.004FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-365.752 610.734 364.653 415.004Finansman Giderleri20 -2.690 -3.644 -1.443 -2.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-368.442 607.090 363.210 412.799Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-368.442 607.090 363.210 412.799DÖNEM KARI (ZARARI)-368.442 607.090 363.210 412.799Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-368.442 607.090 363.210 412.799Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,01840000 0,03040000 0,01820000 0,02060000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar26.024 0 72 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 26.024 0 72 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.024 0 72 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-342.418 607.090 363.282 412.799Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-342.418 607.090 363.282 412.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865482BIST