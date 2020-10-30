***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961Transferler102.296 -102.296Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)936.185 936.185 936.185Dönem Sonu Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -2.905.220 936.185 18.465.146 18.465.146Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543Transferler1.172.651 -1.172.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.448 -653.223 -626.775 -626.775Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27.990 27.990 27.990Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -19.095 394.768 -1.732.569 -653.223 28.110.758 28.110.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.847.044 7.743.409Dönem Karı (Zararı)-653.223 936.185Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-470.334 -1.951.967Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 97.441 91.348Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler144.112 167.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler144.112 167.208Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.295.161 -2.543.465Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.298.468 -2.548.458Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 3.307 4.993Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler583.274 332.942Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler583.274 332.942İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.763.731 6.346.472Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.106.876 6.485.491Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-311.345 -355.375İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-311.345 -355.375Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.878 73İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.878 73Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.729 -13.634Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-329.132 226.195İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-319.284 202.760İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.848 23.435İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.771 3.722Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.771 3.722Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.887.288 5.330.690Alınan Faiz1.243.286 2.541.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-203.042 -128.828YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.948 -22.440Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.948 -22.440Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.948 -22.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.974.240 -45.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.000.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 10.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.990 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -53.750 -45.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.124.248 7.675.969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.124.248 7.675.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.150.815 8.340.873DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 19.275.063 16.016.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 19.339.606 16.160.176Finansal Yatırımlar6 8.390.827 2.867.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.390.827 2.867.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar8.390.827 2.867.225Ticari Alacaklar7 472.000 160.655İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 472.000 160.655Diğer Alacaklar8 3.781 1.903İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.781 1.903Peşin Ödenmiş Giderler13 15.502 5.773İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 5.549 4.357İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.953 1.416ARA TOPLAM28.221.716 19.195.732TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.221.716 19.195.732DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 214.582 258.870Kullanım Hakkı Varlıkları14 22.163 5.145Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.662 1.917TOPLAM DURAN VARLIKLAR238.407 265.932TOPLAM VARLIKLAR28.460.123 19.461.664KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 21.670 5.548İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.670 5.548Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.670 5.548Ticari Borçlar7 62.011 391.143İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 57.447 376.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.564 14.412Kısa Vadeli Karşılıklar12 34.946 108.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar34.946 108.940Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 48.986 53.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.986 53.354ARA TOPLAM167.613 558.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER167.613 558.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 181.752 193.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar181.752 193.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER181.752 193.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER349.365 752.121ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.110.758 18.709.543Ödenmiş Sermaye16 30.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27.990 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -19.095 -45.543Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.095 -45.543Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.095 -45.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 394.768 394.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.732.569 -2.905.220Net Dönem Karı veya Zararı-653.223 1.172.651TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.110.758 18.709.543TOPLAM KAYNAKLAR28.460.123 19.461.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 38.944.633 21.897.959 11.665.986 7.652.576Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -37.980.964 -19.449.842 -11.412.651 -6.813.717FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)963.669 2.448.117 253.335 838.859BRÜT KAR (ZARAR)963.669 2.448.117 253.335 838.859Genel Yönetim Giderleri18 -1.617.566 -1.503.528 -537.503 -508.415Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 4.718 0 3 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -738 -3.411 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-649.917 941.178 -284.165 330.444FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-649.917 941.178 -284.165 330.444Finansman Giderleri20 -3.306 -4.993 -616 -1.349SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-653.223 936.185 -284.781 329.095Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-653.223 936.185 -284.781 329.095DÖNEM KARI (ZARARI)-653.223 936.185 -284.781 329.095Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-653.223 936.185 -284.781 329.095Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02180000 0,04680000 -0,00950000 0,01650000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar26.448 0 424 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 26.448 0 424 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.448 0 424 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-626.775 936.185 -284.357 329.095Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-626.775 936.185 -284.357 329.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885200BIST