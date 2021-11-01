***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543Transferler1.172.651 -1.172.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.448 -653.223 -626.775 -626.775Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27.990 27.990 27.990Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -19.095 394.768 -1.732.569 -653.223 28.110.758 28.110.758Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353Transferler350.342 -350.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.468 2.277.158 2.290.626 2.290.626Dönem Karı (Zararı)2.277.158 2.277.158 2.277.158Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.468 13.468 13.468Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -26.597 394.768 -1.382.227 2.277.158 31.383.979 31.383.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.539.163 -6.847.044Dönem Karı (Zararı)2.277.158 -653.223Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.456.157 -470.334Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 106.219 97.441Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler84.835 144.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler82.954 144.112Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.881 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.137.159 -1.295.161Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.139.718 -1.298.468Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 2.559 3.307Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-510.052 583.274Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-510.052 583.274İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.449.802 -6.763.731Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-16.097.224 -6.106.876Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -311.345İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -311.345Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.340 -1.878İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.340 -1.878Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.395 -9.729Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler651.442 -329.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)646.819 -319.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.623 -9.848İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.965 -4.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.965 -4.771Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.628.801 -7.887.288Alınan Faiz2.098.417 1.243.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.779 -203.042YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.125 -2.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -33.125 -2.948Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.125 -2.948FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.900 9.974.240Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 10.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 10.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.990Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.900 -53.750YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.626.188 3.124.248NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.626.188 3.124.248DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.698.907 16.150.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.072.719 19.275.063Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.132.438 21.773.161Finansal Yatırımlar6 24.034.389 7.427.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar24.034.389 7.427.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar24.034.389 7.427.115Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 0Diğer Alacaklar8 1.892 1.571İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.892 1.571Peşin Ödenmiş Giderler13 19.194 3.799İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 6.051 3.799İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 13.143 0ARA TOPLAM32.187.913 29.205.646TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.187.913 29.205.646DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 169.448 198.151Kullanım Hakkı Varlıkları14 24.200 5.541Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 11.689 1.629TOPLAM DURAN VARLIKLAR205.337 205.321TOPLAM VARLIKLAR32.393.250 29.410.967KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 21.640 5.500İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 21.640 5.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 21.640 5.500Ticari Borçlar7 659.566 8.124İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 650.635 3.816İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 8.931 4.308Kısa Vadeli Karşılıklar12 18.733 14.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 18.733 14.355Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 46.945 63.604İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 46.945 63.604ARA TOPLAM746.884 91.583TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER746.884 91.583UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 262.387 226.031Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 262.387 226.031TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER262.387 226.031TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.009.271 317.614ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.383.979 29.093.353Ödenmiş Sermaye16 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27.990 27.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -26.597 -40.065Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.597 -40.065Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -26.597 -40.065Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 394.768 394.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.382.227 -1.732.569Net Dönem Karı veya Zararı2.277.158 350.342TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.383.979 29.093.353TOPLAM KAYNAKLAR32.393.250 29.410.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 119.579.251 38.944.633 32.178.400 11.665.986Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -115.707.947 -37.980.964 -30.700.015 -11.412.651FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.871.304 963.669 1.478.385 253.335BRÜT KAR (ZARAR)3.871.304 963.669 1.478.385 253.335Genel Yönetim Giderleri18 -1.633.062 -1.617.566 -558.904 -537.503Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 44.998