***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 17:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Ebulula Mardin Caddesi No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3 - Bağımsız Denetçi raporunun okunması
4 - 2020 yılı Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması
5 - 2020 yılı dönem karının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 11.maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin belirlenmesi
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi
12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi
13 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 31.03.2021 2020 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet ve Gündem Maddeleri 31032021.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname 31032021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vkfyo Esas Sözleşme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 GK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922283
BIST