***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Ebulula Mardin Caddesi No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması3 - Bağımsız Denetçi raporunun okunması4 - 2020 yılı Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması5 - 2020 yılı dönem karının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması6 - 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi7 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 11.maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti9 - Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin belirlenmesi10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi13 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 31.03.2021 2020 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet ve Gündem Maddeleri 31032021.pdf - İlan MetniEK: 3 Vekaletname 31032021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Vkfyo Esas Sözleşme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 13.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 GK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2020 GK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2021 tarih ve 10308 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927461BIST