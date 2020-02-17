***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









[]İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 1.500,47 165.005,31 8,87 0,85Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 5,03 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 8,14 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 1.500 30.780 1,65 0,16Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,56 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,44 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 20.000 297.800 16,01 1,53HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 453.500,72 1.104.692,07 59,39 5,66Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 35.000,92 261.705,03 14,07 1,34Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,47 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 511.505,59 1.860.002,05 100 9,537B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 26,14 1,35Finansman Bonosu- 750.000 743.409,4 73,86 3,81ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 950.000 1.006.464,6 100 5,16C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)TRP 17.02.2020 TRT230222T13 7.500.000 3.448.040 7.506.410,96 45,12 38,49TRP 17.02.2020 TRT230222T13 7.500.000 3.448.040 7.506.410,96 45,12 38,49MEVDUAT 02.03.2020 540.000 543.323,92 3,27 2,79MEVDUAT 13.03.2020 550.000 550.610,99 3,31 2,82MEVDUAT 30.03.2020 530.000 530.462,01 3,19 2,72GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.620.000 16.637.218,84 100 85,303ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.503.685,49 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ19.503.685,49 % 100 % 102,338B. HAZIR DEĞERLER5.359,57 % 100 % 0,028a) Kasab) Bankalar5.359,57 % 100 % 0,028c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)175.810,32 % 100 % 0,923a) Takastan Alacaklar126.260 % 71,82 % 0,663b) Diğer Alacaklar49.550,32 % 28,18 % 0,26Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)252.949,5 % 100 % 1,327D. BORÇLAR (-)879.787,45 % 100 % 4,616a) Takasa Borçlar458.820 % 52,15 % 2,407b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar420.967,45 % 47,85 % 2,209NET VARLIK DEĞERİ19.058.017,43Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 14022020 6.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819389BIST