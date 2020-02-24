***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 1.500,47 166.655,04 7,88 0,85Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 4,54 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 8,06 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 18.500 96.335 4,55 0,49Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,51 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,38 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 25.000 363.000 17,15 1,86HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 508.500,72 1.171.966,89 55,38 6Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 35.000,92 246.054,77 11,63 1,26Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,41 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 2.500 72.100 3,41 0,37DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 591.005,59 2.116.130,6 100 10,84B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 26,1 1,35Finansman Bonosu- 750.000 744.892,52 73,9 3,82ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 950.000 1.007.947,72 100 5,163C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 24.02.2020 255.000 255.212,73 1,56 1,31TRP 24.02.2020 TRT230222T13 7.000.000 3.213.930 7.006.904,11 42,73 35,89TRP 24.02.2020 TRT230222T13 7.500.000 7.495.540 7.506.780,82 45,78 38,46MEVDUAT 02.03.2020 540.000 544.436,44 3,32 2,79MEVDUAT 13.03.2020 550.000 551.681,85 3,36 2,83MEVDUAT 30.03.2020 530.000 531.541,59 3,24 2,72GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.375.000 16.396.557,54 100 83,996ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.520.635,86 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ19.520.635,86 % 100 % 102,696B. HAZIR DEĞERLER984,8 % 100 % 0,005a) Kasab) Bankalar984,8 % 100 % 0,005c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)187.375,34 % 100 % 0,986a) Takastan Alacaklar137.970 % 73,63 % 0,726b) Diğer Alacaklar49.405,34 % 26,37 % 0,26Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)252.949,5 % 100 % 1,331D. BORÇLAR (-)953.857,56 % 100 % 5,018a) Takasa Borçlar542.347 % 56,86 % 2,853b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar411.510,56 % 43,14 % 2,165NET VARLIK DEĞERİ19.008.087,94Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 21022020 7.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821120BIST