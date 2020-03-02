***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 9 9,34 4,39 0 0- SASA 4.000 9,34 8,72 34.880 1,68 0,19- TUPRS 1.500 120,68 101,3 151.950 7,33 0,81Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 0,67 6,93 6,2 4,15 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 8,26 8,25 7,43 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARCLK 7.000 19,66 18,58 130.060 6,27 0,69- KARSN 30.000 1,87 1,67 50.100 2,42 0,27Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,64 1,33 0,44 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,66 6,42 6,43 4,24 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 25.000 14,59 11,75 293.750 14,17 1,56Haberleşme- TCELL 2.000 13,93 13,84 27.680 1,34 0,15- TTKOM 500 7,63 7,53 3.765 0,18 0,02DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBNK 16.000 7,98 6,76 108.160 5,22 0,57- ALBRK 250.000 1,71 1,35 337.500 16,28 1,79- GARAN 17.500 11,83 9,5 166.250 8,02 0,88- HALKB 5.000 7,22 5,98 29.900 1,44 0,16- ICBCT 10.000 5,51 4,28 42.800 2,06 0,23- ISCTR 10.000 7,25 5,71 57.100 2,75 0,3- TSKB 150.000 1,35 1,1 165.000 7,96 0,88- YKBNK 50.000,72 2,92 2,29 114.501,65 5,52 0,61Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- ECILC 15.500 4,12 3,82 59.210 2,86 0,31- KCHOL